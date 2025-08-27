¡A borrar sus últimas dos! El auténtico 'video' del domingo ha llegado a La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de las carreras de caballos no se detiene en Venezuela. Nos acercamos rápidamente a la reunión 33 de La Rinconada, que en esta ocasión trae consigo 12 emocionantes pruebas, y aunque no cuenta con selectivas, el foco de la afición estará, sin duda, en el 5y6 nacional, que promete otro excelente dividendo.

El 5y6 sigue siendo una fortaleza inexpugnable en recaudación, con 19 semanas consecutivas donde se rompe récords. El monto máximo alcanzado ya supera los Bs. 132.000.000,00, y para esta semana, el INH mantiene un tentador monto mínimo a repartir de $1.250.000 al cuadro único con seis aciertos.

La Rinconada: Un Análisis Detallado Apunta a un Gran "Video"

En medio de una jornada que se perfila muy pareja, el equipo de Meridiano Web ha realizado un exhaustivo análisis, para identificar un ejemplar que cuenta con todos los elementos para ser considerado un auténtico "video" o "línea" para los apostadores. Nos referimos a un purasangre que se dará de la partida en la décima carrera, que corresponde a la cuarta válida del 5y6.

Dicha carrera es una prueba especial para ejemplares nacionales e importados de cuatro años, debutantes o no ganadores. Es allí donde aparece inscrito con el número siete en la gualdrapa el ejemplar Online. Este hijo de Vacation en La Guacamaya por Seek Smartly se presenta con un hándicap y oportuno descargo de cuatro kilos gracias al jinete aprendiz Oliver Medina.

Olviden su últimas actuaciónes: Online busca su primera de la campaña Reunión 33

Es crucial que los aficionados borren las dos últimas actuaciones de Online. En la carrera del 20 de julio, el ejemplar arribó en el cuarto último lugar a solo siete cuerpos del ganador y su jinete para ese entonces Winder Véliz informó al comisariato que el ejemplar había corrido negado.

Y en su más reciente presentación en la carrera número 312, el ejemplar con la monta de Félix Márquez luego de salir bien colocado el ejemplar sufre tropiezos en los primeros 400 metros que lo hicieron perder el paso y retrogradar.

Hasta el momento el pupilo que entrena Ramón García Mosquera no ha podido conseguir triunfo luego de 22 presentaciones como caso particular para esta ocasión estrenara el implemento Gr (Gríngola) y su ejercicio más reciente del pasado 22 de agosto fue de 25.3 38.2 (600) 52.4/67.4// animado al final con remate de 12.4. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH