Rodolfo Fernández busca su segunda victoria del año en La Rinconada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador Rodolfo Fernández emergió de manera victoriosa en el óvalo de Coche el pasado 26 de julio de 2025. Su debut fue un éxito rotundo, y ahora se prepara para un nuevo desafío. Este próximo domingo de carreras, el trainer presenta nuevamente al ejemplar que le dio su primer triunfo, con la expectativa de repetir la hazaña.

La Rinconada: Entrenador Segunda Victoria Carreras

El equipo de Meridiano Web, con el propósito de ofrecer la mejor y mayor información a todos los amantes de las carreras de caballos, realiza constantes visitas al majestuoso hipódromo La Rinconada. Es por eso que este miércoles 27 de agosto, entre el grupo de protagonistas entrevistados, el trainer Rodolfo Fernández compartió su visión sobre las condiciones y el chance de sus presentados.

El primer compromiso de Fernández en la reunión 33 es a la altura de la sexta carrera, con el ejemplar The Soldier. Un caballo que le dio a conocer su primera visita al círculo de ganadores, y el entrenador no oculta su optimismo. "Este caballo viene de ganar muy bien. Para esta ocasión, está mucho mejor en condición, y esperamos que tenga una excelente actuación", afirmó.

Acumulados: 5y6 nacional La Rinconada Entrenador

Por si fuera poco, en la carrera de los acumulados que pone fin al 5y6 nacional, el joven preparador también tiene la presentación de la yegua Sweet Flower, que correrá en yunta con el aprendiz Winder Véliz, quien le descarga tres kilos. "Esta yegua siempre logra una buena posición. Ella es muy rendidora y con el descargo de Winder Véliz esperamos que tenga un gran desempeño", destacó Fernández, confiado en su segunda carta.

Rodolfo Fernández, un entrenador que ya conoce el camino a la victoria, se perfila como una de las figuras a seguir en el hipódromo. Sus dos presentados representan una gran oportunidad para consolidar su éxito y demostrar el valor de su trabajo.