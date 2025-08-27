La perseverancia de Deyker Acosta: El jinete aprendiz trabaja por su primera victoria del año (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

En el exigente ambiente de la arena de Coche, decenas de jinetes jóvenes se esfuerzan a diario, cada uno con el mismo propósito: alcanzar sus metas y consolidar su carrera. Entre ellos, el jinete Deyker Acosta es un claro ejemplo de perseverancia. A pesar de no haber sumado victorias en lo que va de la temporada, su dedicación es inquebrantable, y mantiene su enfoque en la meta de conseguir ese tan anhelado primer triunfo.

El equipo de Meridiano Web, siempre atento al talento emergente, conversó con el jinete, quien tiene una monta en el 5y6 dominical, y lo encontró con una notable calma y convicción.

Acosta se mostró muy agradecido con el entrenador Abraham Campos por la oportunidad de montar a la yegua Rivonella. "Es una yegua que conozco a la perfección", afirmó. "Hoy tuve la oportunidad de trabajarla y se encuentra bastante bien. Considero que puede estar decidiendo la prueba, no la dejen fuera de sus combinaciones."

El jinete expresó que, a pesar de la ausencia de victorias, su ética de trabajo se mantiene firme. "Aquí me encuentro trabajando día a día con el fin de recibir oportunidades, que de seguro vamos a aprovechar al máximo", sentenció.

La historia de Deyker Acosta es una de las muchas de dedicación en el hipismo, donde la victoria no es solo un resultado, sino el premio a una constante y disciplinada labor. La afición hípica estará atenta a su participación este domingo, esperando ver si el joven jinete logra convertir su arduo trabajo en la primera de muchas victorias.