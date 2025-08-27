Humberto Correia espera cerrar con triunfo el segundo meeting en La Rinconada (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

El preparador Humberto Correia es un ejemplo de constancia en el hipismo venezolano. Con una dedicación que le caracteriza desde muy temprano en la mañana, Correia ha logrado ya ocho triunfos en el año, dos más que su marca de 2024.

La Rinconada: Entrevista Fijo Humberto Correia

Su trabajo hoy es aún más intenso, con la mirada puesta en sus tres ejemplares que participarán en la reunión 33, el evento que marca el cierre del segundo meeting de la temporada este domingo 31 de agosto.

Con su habitual amabilidad, el entrenador conversó con el equipo de Meridiano Web tras una breve pausa en sus labores. Con gran énfasis, resaltó las condiciones y el chance de cada uno de sus tres presentados, que, según él, tienen buenas oportunidades de figurar en el evento.

“Gracias a ustedes por la entrevista, saludos a toda la fanaticada que aprovecho para invitarlos a que vengan a las instalaciones el domingo para que apoye nuestro trabajo y jueguen el 5y6 nacional que siempre abona excelentes dividendos”.

Su primer compromiso es por intermedio de la importada Hayes Bay (Usa) que viene de empatar en su primera actuación en la arena de Coche.

-Sí, ella viene de empatar en su última actuación en el majestuoso hipódromo La Rinconada. En esa ocasión ella lo hizo bastante bien y ahora en esta carrera mucho más puesta en plenitud de condición ella va estar decidiendo con toda seguridad.

Victoria: Segundo Meeting Entrenador La Rinconada

Luego en la primera del pool de cuatro tiene hasta dos presentados.

- El caballo Eterno está listo para reaparecer tras superar problemas físicos. Se encuentra en muy buena condición y ha completado trabajos aceptables que le dan un buen chance. Por su parte, Galopante viene de una gran actuación en su debut junto al jinete Robert Capriles. Para esta carrera, su condición es mucho mejor, por lo que será un rival muy difícil de vencer.