Un fijo y un lance es la recomendación de Dotwing Fernández para este domingo de carreras en La Rinconada (+Video)

El preparador Dotwing Fernández es un ejemplo de dedicación en el hipismo venezolano. Su trabajo, que se extiende semana a semana, busca obtener excelentes resultados para él, su equipo de cuadra y los diferentes propietarios que lo apoyan con firmeza. Hoy, su ardua labor rinde frutos.

Aunque su profesión tiene altas y bajas, el trainer se encuentra a un paso de superar su marca de 14 triunfos del año pasado. Con cuatro meses aún por delante, tiene una gran oportunidad de establecer un nuevo récord personal y cerrar el 2025 con un hito significativo.

“Gran saludo a toda la afición hípica y aprovecho la ocasión para invitarlos el día domingo para que asistan a las instalaciones, presencien las carreras y sellen su 5y6”.

En una reciente entrevista con Meridiano Web, el preparador compartió detalles sobre sus presentados para la reunión 33. Con un enfoque metódico, explicó el plan para cada uno de sus ejemplares.

Desde la misma primera carrera del programa presenta al ejemplar El Gran Coliseo. ¿Qué nos puede decir?

- Este ejemplar viene de una excelente actuación. Para esta oportunidad, la carrera se presenta con una velocidad accesible y él será el encargado de marcar el ritmo. Si mantiene su buena condición, creemos que será un firme candidato a la victoria, con el favor de Dios y la Virgen.

Acto seguido en la misma segunda carrera va a su tercera presentación la potra, Queen Paulette.

-Una yegua que en su última competencia fue mucha la velocidad y ella no pudo seguir el paso. Para esta ocasión vamos a 1.300 metros y nuevamente Robert Capriles en lote parejo, no la dejen por fuera porque ella es muy buena yegua y esperemos que este decidiendo.

Cierra sus compromisos en la tercera carrera con la yegua Sweet Victory que viene de hacer una excelente actuación.

- Ella viene de un excelente desempeño en su última carrera, a pesar de haber enfrentado a ejemplares superiores. Ahora contamos con 100 metros adicionales, que nos benefician. Ligaremos una buena partida para que pueda rematar con fuerza y llevarnos la victoria.