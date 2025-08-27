Ejemplar que en su última pagó tremendo dividendo reaparece luego de 63 días sin correr

Suscríbete a nuestros canales

El segundo meeting de la temporada 2025 se culmina este domingo 31 de agosto con la reunión número 33, pues se tendrá una programación de 12 emocionantes carreras sin pruebas de Grado.

El castaño Huracán Jesús (número 6) hará su reaparición al óvalo de Coche luego de 63 días sin correr para participar en la quinta competencia del ciclo no válido para caballos nacionales e importado de cuatro y más años, ganadores de 4, 5 y 6 carreras (a excepción de carreras de reclamo), con la monta del jinete profesional Jaime “Pocho” Lugo y presentado por José Luis Balzán, para los colores del Saveva and Me.

Posee una campaña de 4 victorias en 34 presentaciones en el óvalo de Coche.

El nacido y criado en el Haras El Centauro es un producto de Pedro Caimán en Free Half por Water Poet tuvo su última actuación pública en la tercera válida para el juego del 5y6 disputada el pasado 29 de junio del presente año. Fue capaz de llegar cuarto a 8 1/4 cuerpos del ganador Astuto.

Ejercicios Huracán Jesús La Rinconada

Los ejercicios realizados por el pupilo de Balzán presenta dos resultados: El día 16 de agosto marcó 71.4 para 1.000 metros, en pelo, muy cómodo.

El último trabajo lo efectuó el pasado sábado 23 de este mes, Huracán Jesús cronometró 61.1 para 800 metros, en pelo, contenido, jinete echado para atrás.a