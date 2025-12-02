LVBP: Ronald Acuña Jr resalta lo especial del Home Run Derby en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr es el pelotero más importantes de los últimos años en Venezuela. Su presencia con Tiburones de La Guaira le da un plus a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Durante su participación en el Home Run Derby Criollo destacó su compromiso con la liga, diferenciandola con la MLB.

Acuña Jr se mostró contento de participar en el Home Run Derby de la LVBP. Y diferenció el torneo criollo, con el de Grandes Ligas: "Yo creo que la única diferencia es que allá abarca a más gente, pero aquí es diferente, tiene un sentimiento especial porque estás con tu gente".

La fiesta del jonrón en el José Bernardo Pérez de Valencia fue apoteósica. La primera ronda conectaron 82 HR los semifinalistas: Ronald Acuña Jr (21), Yasiel Puig (21), Wilyer Abreu (20) y Andrés Chaparro (20). El campeonato se lo llevó Abreu con 9 HR por los 8 que conectó Chaparro.

Sensaciones de Ronald Acuña Jr en la temporada 2025-26 de la LVBP

Ronald Acuña Jr tras el Home Run Derby de la LVBP resaltó como se siente tras tener sus primeros juegos con Tiburones de la Guaira luego de la lesión en MLB con Bravos de Atlanta: "Trabajando fuerte, poniendo todo en manos de Dios, que yo creo que es el que se carga de todo".

Acuña destacó su plan para esta temporada en Venezuela: "Salir a jugar todos los días duros, yo creo que eso es lo más importante". Y sobre la negativa de Ozzie Guillen a lanzarle se mostró respetuoso: "Él es el manager, tiene el control de eso y se le respeta".

Números de Ronald Acuña Jr con Tiburones de la Guaira en la LVBP

Ronald Acuña Jr está mostrando un nivel superlativo en la temporada 2025-26 de la LVBP. Solo tiene 3 juegos, pero se ha dejado sentir con un rendimiento impresionante; de hecho, podría terminar la temporada con promedio por encima de .380 que fue durante su temporada más larga.

Números de Acuña Jr en 2025-26:

- 3 juegos, 10 turnos, 5 anotadas, 5 hits, 1 jonrón, 3 impulsadas, 5 boletos, 6 bases robadas, .500 promedio, .688 OBP, .800 SLG, 1.488 OPS