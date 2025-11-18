LVBP: Tiburones hace cambios en su roster para darle entrada a una de sus grandes figuras

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 18 de noviembre continúan las emociones de la temporada 2025-2026 de la LVBP, la cual inicia de manera oficial su sexta semana de ronda regular. Para esta ocasión, los Tiburones de La Guaira tienen jornada libre, algo que aprovecharon para realizar movimientos en su roster.

El conjunto escualo tuvo actividad el pasado lunes contra Caribes de Anzoátegui en el Chico Carrasquel, donde sacaron a relucir todo su arsenal ofensivo para triunfar con pizarra de 18 a 15. Recordemos que dicho careo significó el estreno de Marco Davalillo como nuevo manager del equipo, quien ahora suma otro grandesligas venezolano al grupo.

Tiburones suma un pelotero de jerarquía

La figura en cuestión es Yangervis Solarte, considerado por muchos como uno de esos peloteros líderes dentro del clubhouse. De esta manera, Tiburones de La Guaira añade más veteranía a un roster lleno de juventud y que busca seguir escalando posiciones en la clasificación.

Según informó la propia organización, el infielder venezolano ingresó al roster en lugar de José Córdova. El joven receptor apenas vio acción en dos compromisos durante esta campaña, y en tres visitas al plato solo negoció una base por bolas y sumó un ponche.

Asimismo, vale mencionar que Yangervis Solarte no se uniformaba con Tiburones de La Guaira desde la 2024-2025. En aquel entonces bateó para .320 de promedio, con 62 indiscutibles, 12 dobles, ocho vuelacercas, 40 carreras impulsadas y 34 anotadas.