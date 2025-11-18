Andrés Chaparro estremece la LVBP con increíble comienzo con Águilas del Zulia

Suscríbete a nuestros canales

Después de dos presentaciones en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Andrés Chaparro ha dejado evidencia de que será una pieza determinante en las aspiraciones de Águilas del Zulia, que ya lucen en los primeros lugares tras su victoria ante Bravos de Margarita, en la jornada reprogramada de este lunes 18 de noviembre.

El primera base arrancó con todo su cuarto campaña con la franquicia marabina. En su reciente desempeño con el madero, el pelotero venezolano ligó de 4-3 con una anotada y remolcando la tercera carrera de su equipo con doblete, que sirvió para igualar las acciones en ese entonces. El bigleaguer de los Nacionales de Washington acumula dos partidos multihit en sus primeros dos desafíos en la actual entrega de la pelota criolla.

Antes de su extraordinaria labor ofensiva en la cartelera de este lunes por la noche, Chaparro conectó par de indiscutibles en su estreno en el béisbol venezolano frente a los insulares, siendo clave en la victoria también por la mínima (5-4) desde el Estadio Luis Aparicio.

Andrés Chaparro encendido con Águilas del Zulia

El inicialista ha dejado su huella en sus primeras actuaciones en la presente temporada tras ligar de 6-5 y tres boletos recibidos en dos encuentros. El nativo de El Vigía colecciona un promedio al bate superlativo de .833, .889 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de 1.889 en seis turnos.

El Novato del Año de la 2023-24 solo fue dominado con rodado a segunda base en el quinto inning del compromiso de este lunes ante los envíos de Félix Doubront. Del resto, el toletero de 26 años se ha mostrado en su mejor versión con el madero con los zulianos.

En sus primeras cuatro participaciones en la LVBP, Chaparro se ha consolidado como uno de las figuras de la franquicia aguilucha en los últimos años. El inicialista dejó la vara alta en la pasada edición del circuito con average de .323, cinco cuadrangulares, 14 empujadas, .600 de slugging y un OPS de .992 en 19 partidos en la 2024-25.