Así está la tabla de posiciones tras la jornada de este lunes en la LVBP

Martes, 18 de noviembre de 2025 a las 02:36 am

Las Águilas del Zulia se mantienen en el liderato de la tabla

Cómo pocas se divisa en el calendario regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, en este lunes, 17 de noviembre de jugaron un par de desafíos y evidentemente, hay que divisas cómo queda la tabla de posiciones, tras los recientes resultados.

Los dos equipos ganadores del día, fueron las Águilas del Zulia, para seguir en el liderato y los Tiburones de La Guaira, quienes salieron de un mal momento e igualaron el sexto lugar.

Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP:

  1. Águilas del Zulia (15-10
  2. Tigres de Aragua (15-12)
  3. Caribes de Anzoátegui (14-12)
  4. Bravos de Margarita (14-13)
  5. Leones del Caracas (11-12)
  6. Tiburones de La Guaira (12-15)
  7. Cardenales de Lara (11-14)
  8. Navegantes del Magallanes (11-15).

