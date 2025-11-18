Así está la tabla de posiciones tras la jornada de este lunes en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales
Cómo pocas se divisa en el calendario regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, en este lunes, 17 de noviembre de jugaron un par de desafíos y evidentemente, hay que divisas cómo queda la tabla de posiciones, tras los recientes resultados.
Los dos equipos ganadores del día, fueron las Águilas del Zulia, para seguir en el liderato y los Tiburones de La Guaira, quienes salieron de un mal momento e igualaron el sexto lugar.
Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP:
- Águilas del Zulia (15-10
- Tigres de Aragua (15-12)
- Caribes de Anzoátegui (14-12)
- Bravos de Margarita (14-13)
- Leones del Caracas (11-12)
- Tiburones de La Guaira (12-15)
- Cardenales de Lara (11-14)
- Navegantes del Magallanes (11-15).