MLB: Promesa de los Gigantes de San Francisco lucha por su vida tras accidente de tránsito

Un prospecto de la organización de los Gigantes de San Francisco se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de la República Dominicana, luego de verse involucrado en un trágico accidente automovilístico que cobró la vida de tres personas en San Pedro de Macorís la madrugada de este lunes.

El jugador, identificado como Antonio Jiménez, de 24 años, fue trasladado de urgencia al centro médico tras sufrir fracturas graves en el fémur y la columna vertebral, además de múltiples laceraciones.

Detalles del Trágico Accidente

El siniestro ocurrió en la carretera frente a la compañía de telecomunicaciones Altice. Según los reportes preliminares, el accidente involucró un vehículo utilitario deportivo (SUV) que colisionó fuertemente contra dos motocicletas (scooters). Las tres víctimas fatales eran ocupantes de las scooters.

Aunque los detalles completos sobre las circunstancias exactas del accidente aún no han sido esclarecidos por las autoridades, el equipo de San Francisco confirmó la noticia.

El Comunicado Oficial de los Giants

Los Gigantes emitieron un breve comunicado a través de sus canales, en el que confirmaron la participación de Jiménez en el incidente y ofrecieron sus condolencias a las familias afectadas:

“Estamos al tanto del trágico accidente automovilístico que involucra a uno de nuestros jugadores, Antonio Jiménez, y estamos en el proceso de recopilar más información”, dijo la franquicia. “Por respeto a todos los afectados y debido a la investigación en curso, nos abstendremos de hacer más comentarios en este momento.”

Trayectoria del Lanzador Prospecto

Antonio Jiménez es un lanzador zurdo que pasó la temporada pasada en la filial de Triple-A del equipo, los Sacramento River Cats. A pesar de ser un prospecto con potencial, aún no ha debutado en un partido de Grandes Ligas.

El joven jugador dominicano comenzó su carrera profesional en Estados Unidos con la organización de los Tampa Bay Rays en 2018, antes de unirse a los Giants la temporada pasada. A lo largo de su carrera en ligas menores, Jiménez ha registrado un balance de 31 victorias y 13 derrotas, con una efectividad de 3.43 y un total de 471 ponches.