LIDOM: Robinson Canó sigue haciendo historia en la pelota invernal dominicana

Suscríbete a nuestros canales

Robinson Canó es sin duda top 10 entre los mejores peloteros dominicanos de todos los tiempos, por su carrera en Grandes Ligas y además, también por sus logros en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), donde es un referente con las Estrellas Orientales. El segunda base de 43 años está jugando actualmente una nueva campaña, demostrando su vigencia y compromiso con el equipo de su ciudad natal, San Pedro de Macorís.

Desde que se alejó de la MLB, este jugador ha sido sumamente regular en la pelota invernal y esa regularidad, le permitió en la temporada 2025-2026 escribir una página histórica con el equipo verde, que es el único que ha vestido en este circuito dominicano.

Robinson Canó, historia pura en la República Dominicana

Cuando Canó se estrenó con las Estrellas Orientales en la temporada 2001-02, varios de sus actuales compañeros apenas iban a nacer. Más de dos décadas después, el veterano sigue demostrando su vigencia y amor por el juego, compartiendo terreno con jóvenes como Euribiel Ángeles, Wilfred Veras y Aldrin Batista, todos nacidos después de su debut profesional.

Además, según un dato de Winterballdata PLUS, el histórico infielder quisqueyano se ha convertido en el jugador de posición de mayor edad en vestir el uniforme de los Orientales desde que Julio César Franco lo hiciera con 46 años en la campaña 2004-05. Su presencia en el equipo no solo aporta experiencia, sino también una inspiración para toda una generación que creció admirando su carrera en las Grandes Ligas y ahora tiene la oportunidad de aprender directamente de él.

En apenas dos juegos celebrados en la zafra 2025-2026, Robinson Canó batea para .250, con par de hits, una carrera remolcada y otra anotada.