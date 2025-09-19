Robinson Canó reveló cuál será su futuro de su carrera tras ganar el bicampeonato en México (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Robinson Canó confirmó su regreso a los Diablos Rojos del México para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). Esta noticia fue anunciada de manera pública y emotiva durante la celebración del bicampeonato de los Diablos, donde Canó tomó el micrófono frente a más de 10 mil aficionados en el Estadio Alfredo Harp Helú para expresar su decisión de volver con la novena escarlata.

Cómo y cuándo confirmó Canó su regreso con los Diablos Rojos

El anuncio oficial del retorno de Robinson Canó a los Diablos Rojos se dio en la fiesta de celebración por el título número 18 del equipo capitalino, el jueves 18 de septiembre de 2025. Luego de un día de manifestar dudas sobre jugar la próxima temporada, Canó cambió de postura gracias al apoyo del club y sus seguidores. Acompañado en el escenario por Santiago Harp Grañén, vicepresidente del equipo y figura clave para Canó, el pelotero dominicano dedicó palabras de agradecimiento y manifestó que no podía negarse a continuar con el equipo porque sentía el cariño y la hermandad no solo de Harp sino de toda la afición escarlata. Con la frase “volveremos uno más”, sentenció su compromiso para la temporada 2026, en busca del primer tricampeonato en la historia de los Diablos Rojos.

Esta confirmación fue especialmente emotiva porque apenas un día antes, en una entrevista para medios de comunicación, Canó había declarado que no contemplaba regresar, principalmente para pasar más tiempo con su familia. Sin embargo, el respaldo de sus compañeros y de la fanaticada cambió su perspectiva, y durante la celebración con la afición manifestó: “¿Cómo le iba a decir que no regresaría cuando todo mundo se paró? Además, Santiago no se merecía eso”.

El impacto de Robinson Canó en los Diablos Rojos

Desde que arribó a los Diablos en 2024, Robinson Canó se ha convertido en una pieza fundamental para el éxito del equipo. Durante sus dos temporadas ha acumulado números destacados: en 165 juegos conectó 278 hits, 28 jonrones y produjo 163 carreras, con un impresionante promedio al bate arriba de .400. Además, fue nombrado MVP y Champion Bat en la campaña 2024, aportando también liderazgo y experiencia invaluable dentro del clubhouse. Canó no solo fue clave en la ofensiva sino también en la motivación del equipo para lograr el bicampeonato en 2024 y 2025, participando activamente en las series finales contra Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco respectivamente.

El pelotero dominicano, exestrella de las Grandes Ligas con más de una década de carrera exitosa, ha dicho sentirse profundamente agradecido con la organización y la afición mexicana, quienes lo han hecho sentir en casa a pesar de estar en el ocaso de su carrera. Su retorno garantiza que los Diablos Rojos contarán con un jugador experimentado y motivado para buscar el primer tricampeonato en cien años de historia de la Liga Mexicana de Béisbol, un hito solo logrado por los Sultanes de Monterrey en las temporadas 1947, 1948 y 1949.