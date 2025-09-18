Luis Arráez terminará siendo líder de las Grandes Ligas en esta estadística

Suscríbete a nuestros canales

No cabe duda de que la temporada 2025 de las Grandes Ligas ha sido complicada para Luis Arráez. Luego de acostumbrar a fanáticos y analistas a batear constantemente por encima de .300, el promedio del criollo disminuyó considerablemente en la actual campaña, lo que lo ha alejado de la posibilidad de ser campeón bate.

Sin embargo, hay que resaltar que, si bien sus números cayeron significativamente, el venezolano sigue siendo un bateador que representa peligro cada vez que se para en el plato. Su promedio de .287 sigue siendo considerablemente superior al promedio de MLB, y además, se las ha arreglado para conectar 40 extrabases este año.

Por si fuera poco, Luis Arráez también ha destacado más que nunca en una estadística que se ha convertido en su especialidad: la tasa de ponches. De momento, "La Regadera" acumula tan solo 21 ponches en lo que va de campaña, y va rumbo a ser el mejor de Las Mayores es en dicho renglón.

Luis Arráez, el bateador que no se poncha

En los 152 juegos que van de temporada, Luis Arráez acumula la increíble cantidad de 21 ponches, siendo con diferencia el bateador calificado que menos ha sido retirado por esta vía en la campaña. Su más cercano perseguidor, Jacob Wilson, tiene 36 ponches, pero en 130 turnos menos que el criollo.

Además, el infielder de los Padres de San Diego se ha ponchado en tan solo el 3.3% de sus turnos al bate en este 2025, siendo este su porcentaje más bajo hasta los momentos durante toda su carrera en las Grandes Ligas. Sin duda, va a ser líder de la Gran Carpa en ambos reglones, para demostrar que, incluso en un año malo, es un bateador importante para los suyos.