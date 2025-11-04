MLB: Maikel García se unió a Salvador Pérez en este exclusivo grupo

Suscríbete a nuestros canales

Maikel García tuvo una campaña 2025 de Grandes Ligas brillante, siendo una pieza de suma importancia para los Reales de Kansas City. Tan bueno fue su año, que se llevó el Guante de Oro, un premio que fue histórico para el beisbol venezolano y además, le dio la oportunidad de unirse en selecto grupo a su paisano Salvador Pérez.

"El Barrendero", como es apodado, está demostrando como grandeliga porque en su momento, fue un prospecto sumamente cotizado, ya que con apenas 25 años ya ha logrado cosas notables en el mejor beisbol del mundo. Además, el 2025 sin duda será un año inolvidable para él, debido a que también asistió al primer Juego de Estrellas.

Maikel García y Salvador Pérez, venezolanos históricos en Kansas

García continúa escribiendo su nombre en la historia de los Reales de Kansas City al unirse a un grupo selecto de peloteros que han ganado el Guante de Oro desde 2011. Su brillante desempeño defensivo en la tercera base lo coloca al lado de figuras icónicas del club como Salvador Pérez, Alex Gordon y Eric Hosmer. Con reflejos felinos, un brazo preciso y una constancia admirable en el diamante, el oriundo de La Sabana demostró que su talento no es casualidad, sino el resultado de trabajo, disciplina y una comprensión excepcional del juego.

Su logro no solo refuerza el prestigio defensivo que ha caracterizado a los Reales en la última década, sino que también marca el inicio de lo que podría ser una carrera llena de reconocimientos. Al igual que Pérez, quien ha ganado cinco Guantes de Oro, Maikel representa la nueva generación que mantiene viva la tradición de excelencia en Kansas City.

Además, otro venezolano en esta lista es Alcides Escobar, quien ganó un Guante de Oro como campocorto en el año 2015.

En el 2025, Maikel García también brilló ofensivamente, al conectar 170 hits en 130 juegos, entre ellos 39 dobles, cinco triples y 16 jonrones. Además, acumuló 74 carreras remolcadas, 81 anotadas, 23 robos de base y average de .286.