LVBP: ¿Salvador Pérez está cerca de incorporarse a Leones del Caracas?

Leones del Caracas comienza la tercera semana de la temporada regular en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Con el pasar de los días, las posibles incorporaciones al roster activo se tornan uno de los temas principales en la organización y aún más cuando se habla de una figura como la del receptor de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez.

El pelotero de 35 años culminó su decimocuarta campaña en las Grandes Ligas con su franquicia, en la que disputó un total de 155 encuentros, en los que anotó 54 carreras, conectó 141 hits, seguido de 35 dobles, 30 jonrones, 100 remolcadas, 28 boletos y promedio de bateo en .239.

En Venezuela, pertenece al conjunto melenudo desde el 2024, luego de oficializarse su cambio desde las Águilas del Zulia. Desde entonces, se ha convertido en un tema de conversación entre los fanáticos al especular cuándo podría “Salvy” uniformarse con Leones.

José Alguacil sobre Salvador Pérez

Tomando todo esto en cuenta y aún más que durante la ronda regular de la Gran Carpa el mismo pelotero mencionó que tiene toda la intención de jugar esta edición 2025/2026 en la LVBP, el manager José Alguacil habló con los medios de comunicación con respecto a este tema en particular antes del duelo de este martes 28 de octubre en el Estadio Monumental ante los Tigres de Aragua.

“Con Salvador hemos tenido conversaciones, hemos hablado varias veces desde que terminamos la temporada en Kansas City. En un momento yo mencioné lo que dijo y Salvador es un hombre de palabra y yo dejo que él mismo sea el que diga cuándo jugará”, afirmó.

En la pelota criolla, el nueve veces ganador del Guante de Oro en MLB tiene tres años de experiencia; ha disputado un total de 70 partidos, en los que ha podido tomar 289 turnos al bate, anotar 46 carreras, seguido de 95 imparables, 19 dobles, un triple, 11 cuadrangulares y promedio ofensivo de .329.

Sin duda alguna, la presencia de Salvador Pérez en cualquier momento de la temporada para los Leones del Caracas sería un salto de calidad significativo tanto en la ofensiva como en el lado defensivo, ya sea detrás del plato o como inicialista.