LVBP: ¿Tigres de Aragua alcanzarán este fantástico inicio de los Caribes de Anzoátegui?

Lo que bien comienza, muchas igual culmina muy bien, por eso aguardan en Tigres de Aragua, el equipo más caliente en el arranque del torneo 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

A la tercera semana de acciones, el grupo dirigido por Oswaldo Guillén llega con marca de 8 ganados, apenas 1 caída y ocupando el primer puesto en la tabla de posiciones, con ventaja de 2.5 sobre su más cercano seguidor, Caribes de Anzoátegui, a estos precisamente siguen en pro de uno de los objetivos más complicados incluso en múltiples disciplinas deportivas.

Y es que nadie en el circuito ha tenido un comienzo tan fantástico como el que experimentó la versión de la tribu en el 2014/2015, cuando completaron hasta 18-3 que ocurrió de esta manera:

Tiburones 2 Caribes 3

Tiburones 2 Caribes 4

Leones 7 Caribes 6

Leones 5 Caribes 7

Caribes 8 Navegantes 3

Caribes 9 Cardenales 4 (7 innings)

Caribes 5 Cardenales 4

Caribes 1 Tigres 5

Caribes 8 Leones 3

Bravos 4 Caribes 5

Tigres de Aragua en modo candela

Bravos 3 Caribes 13

Navegantes 2 Caribes 4

Navegantes 2 Caribes 5

Cardenales 6 Caribes 7

Cardenales 2 Caribes 4

Caribes 6 Bravos 0

Caribes 4 Bravos 2

Caribes 6 Leones 2

Caribes 5 Navegantes 2

Caribes 2 Tigres 6

Caribes 7 Tiburones 4

Los bengalíes ya construyeron casi la mitad de ese complicado trayecto, donde muchos aspectos positivos se han evidenciado, como 6 remontadas en esos 8 triunfos con 5 de ellas concretadas en su patio, el Estadio José Pérez Colmenares, donde de paso están invictos.

Del mismo modo, transitaron perfectos la segunda semana.

Todo se ha fundamentado más en el desempeño de los lanzadores, siendo 1eros con 2.93 en promedio de carreras limpias permitidas, en whip con 1.16, además de que tienen el más bao average de bateo en contra, .221.

La defensiva también ha sido soporte, apuntalando igual el departamento en porcentaje de fildeo con .991, junto al mayor porcentaje de corredores retirados en intento de robo, .833; por otra parte, han incurrido en la menor cantidad de errores con 3.

Para aliviar un poco la cuota de estas dos facetas, la ofensiva debe dar un paso al frente:

5tos en average colectivo, .271; porcentaje de embasado, .363; slugging, .394; OPS .757.

6tos en carreras remolcadas, 42; anotaciones 46.