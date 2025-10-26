MLB: Shohei Ohtani recibió este cántico de rechazo en la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani es un absoluto fenómeno, demasiado extraño sería que alguien refute eso con argumentos del todo sustentables. Cuando nos referimos al japonés, es posible que hablemos del jugador más excepcional de todos los tiempos; ese es un tema complicado, forma parte de un extenso y nutrido debate.

Cuando llegó a la agencia libre en 2023, dado su pergamino con Angelinos de Los Ángeles, fue demasiado obvio que reventaría el mercado de la MLB, tal como ocurrió tras firmar con Dodgers de Los Ángeles por 10 años a cambio de 700 millones de dólares. El contrato, en ese momento, más fabuloso en la historia del deporte.

En el interín de esas negociaciones, mucho se dijo que el recio toletero y gran pitcher, estaba en el radar de los Azulejos de Toronto; de acuerdo a múltiples reportes y periodistas serios, los canadienses en serio fueron parte de la puja por sus anhelados servicios.

Independientemente de la razón, Shohei descartó a los alados y se decidió por Dodgers, el elenco con el que precisamente disputa la Serie Mundial 2025 ante los Blue Jays, de paso.

Siendo realistas, a la ciudad de Toronto es difícil acuñirle el remoquete de “beisbolera”, pero cuando se trata de sus Azulejos, en Canadá vaya que los defienden, los idolatran y por esta razón reaccionaron cuando vieron a Ohtani en el actual Clásico de Octubre.

Shohei Ohtani en el Rogers Centre

La disputa por el título de Grandes Ligas entre Los Ángeles y Toronto, comenzó este viernes, y cuando ya Azulejos en casa dominaba a placer el marcador, la afición del Rogers Centre emitió cántico ante la figura nativa del Lejano Oriente.

Palabras más, palabras menos, el coro oído fue: “No lo necesitamos”.

Toronto picó adelante, ganó el primero, pero todavía queda mucho por recorrer y para más ¿Qué hará Shohei?