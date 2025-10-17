MLB: Azulejos hundió de nuevo a Marineros con un Andrés Giménez crecido

Suscríbete a nuestros canales

De nada ha servido la ventaja de localía en la Serie de Campeonato de la Liga Americana; Marineros de Seattle llegó a su puerto en una posición envidiable que se le va a pique, un paso a la vez los Azulejos de Toronto no solo equiparó la disputa, en el peor de los casos jugarán de nuevo en Canadá tras prevalecer en el cuarto choque, 8x2.

Aunque los nautas tomaron primero el control de la pizarra, dos rallys de los alados fueron suficientes en los innings 3 y 4 de 3 y 2 respectivamente.

Para la baja del 3ro Andrés Giménez, también de manera paulatina, hizo más méritos para ser Jugador Más Valioso de este careo; en ese tramo despachó cuadrangular que encontró a Isiah Kiner-Falefa, luego sencillos de Nathan Lukes, Vladimir Guerrero Jr. más boleto de Alejandro Kirk terminaron de sacar al abridor Luis Castillo.

Con ese candelero Daulton Varsho igualmente le sacó pasaporte al relevista Gabe Spier, Lukes pisó el plato.

En la 4ta Kiner--Falefa se engomó tras doble de George Springer que también pisó el plato por el wild pitch de Matt Brash. Con ese par de golpes se aseguró la partida y en el transcurso, Azulejos aplicó los fundamentos de manera efectiva.

Sin ser brillante, Max Scherzer apeló a su amplia experiencia, mantuvo a los rivales a distanciados, desorbitados y solo se le amenazó cuando él mismo se complicó en la 6ta con dos boletos. Ahí salió de la partida, dejó performance de 5.2, 3 hits en contra, 1 cuadrangular solitario (Josh Naylor en el 2do), 2 carreras, ambas limpias, dio 4 pasaportes y guillotinó a 5.

Toronto marcó 1 en la 7ma por jonrón de Guerrero, Giménez continuó su gesta al episodio siguiente, impulsó con sencillo a Ernie Clement y Myles Straw.

El lauro fue para Scherzer, derrota para Castillo que solo estuvo 2.1 innings de 5 imparables, 3 rayitas que fueron merecidas, dio 1 boleto, ponchó a 1.

Para los canadienses, Andrés Giménez terminó de 3-2, 4 remolcadas, 1 anotada. Por parte de Seattle, Eugenio Suárez de 4-1, empujada y ponche; Leo Rivas de 2-0 más boleto; Eduard Bazardo lanzó 1 entrada de 1 indiscutible que fue vuelabardas, 1 carrera más 2 pasados por la guillotina.