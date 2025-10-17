MLB: Dodgers otra vez como temible maquinaria y dejó a Cerveceros contra las cuerdas

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles son un auténtica maquinaria, la principal en este tiempo de MLB y apelando de nuevo a un grandioso desempeño de su cuerpo de lanzadores; el abridor Tyler Glasnow no lució como sus colegas Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto en los juegos 1,2 de esta Serie de Campeonato, pero realmente era algo injusto exigirle igual performance.

Lo que ofreció el espigado derecho fue de calidad, así se reflejó durante 5.2 entradas de 3 imparables, 1 carrera que fue limpia, ponchó a 8 y cedió 3 bases por bolas.

Se fue sin decisión, con la pizarra igualada a 1, pero dejó mucho chance a los esquivadores que otra vez, sin tener ofensiva desbordada fabricó lo necesario en apoyo para la ocasión, de un excelso bullpen.

Dodgers hizo respetar su patio

Alex Vesia (0.2), Blake Treinen (0.2), Anthony Banda (1) y Roky Sasaki se combinaron e impidieron que los Cerveceros de Milwaukee nuevamente pisaran el plato, a duras penas ligaron 1 indiscutible que fue contra el primero de los relevistas.

Precisamente eso fue aprovechado por los bateadores en la baja del 6to; con 1 out Will Smith dio hit, Freddie Freeman obtuvo boleto, Tommy Edman remolcó con indiscutible, mientra la carrera número 3 de los azules se materializó por error en tiro, al virarse, del serpentinero Abner Uribe.

Eso estableció el 3x1 definitivo con el que Dodgers colocó de rodillas y contra las cuerdas a su rival, ahora tienen ventaja de 3-0 en la definición por el título de la Liga Nacional.

El lauro fue para Vesia (2-0, 4.91 de efectividad y 1.64 en whip durante estos playoffs), salvó Sasaki (3, 1.29, 0.57); perdió Jacob Misiorowski en “relevo” de 5 innings (2-1, 1.50, 0.83).

Para Milwaukee, Jackson Chourio terminó de 4-0, ponche y salió lesionado; William Contreras de 3-0, boleto más ponche. Andrew Monasterio solo jugó a la defensiva, en el campocorto.