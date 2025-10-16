MLB: Jackson Chourio en la historia de los playoffs por este ruidoso número

Suscríbete a nuestros canales

Salvando las distancias y las naturales diferencias, Jackson Chourio con su desempeño en playoffs, desde el año pasado, nos hace recordar mucho el performance de Miguel Cabrera en la postemporada de 2003 con Marlins de Florida.

De hecho, el muchacho de los Cerveceros de Milwaukee nos impresiona todavía más por los números que ha logrado acumular en el trayecto. Hasta ahora son 10 partidos totales en los que se ha ido de 36-13, añadiendo 2 dobles, 4 cuadrangulares, 11 carreras remolcadas, 6 anotaciones, 1 base robada, 2 boletos, 8 ponches más 1 elevado de sacrificio; mucho de esto redunda en:

.361 en promedio de bateo

.385 en porcentaje de embasado (OBP por sus siglas en inglés)

.750 de slugging

1.135 de OPS

Pero resulta, que si obviamos el segundo juego de la Serie de Campeonato entre sus espumosos contra Dodgers de Los Ángeles, en el que se fue de 4-1, el average de Jackson Bryan es todavía mejor, .375 porque en sus primeros juegos ligó de 32-12.

Jackson Chourio entre los mejores de siempre

Ese promedio tiene repercusiones en la historia misma de la MLB. Hace del venezolano el líder bate en playoffs entre jugadores menores de 22 años y con mínimo 9 partidos disputados.

A la fecha, él 21 años y 218 días.