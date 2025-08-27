Ronald Acuña Jr.: la fuerza que le equipara con Shohei Ohtani y Aaron Judge en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Desde que volvió de su última estadía en la lista de lesionados, el mánager de los Bravos de Atlanta, Brian Snitker, ha tenido un único personaje para ser tercero de su orden ofensivo: Ronald Acuña Jr., y aunque en ese puesto no ha dejado el mejor promedio de bateo posible, existen otros motivos para preservarlo en ese lugar.

A parte de su capacidad para conectar los tres tipos de extrabase y llegar a las almohadillas con alta frecuencia, el jugador franquicia de los tomahawks ha mantenido su natural fuerza con el madero, misma que se manifiesta en el apartado sabermétrico, promedio en velocidad de salida (EV por sus siglas en inglés).

Ronald Acuña Jr.: Fuerza élite

El 15 de agosto fue la fecha de retorno del recio toletero de Venezuela, a partir de entonces, sin incluir la jornada de este miércoles, ha conseguido 12 imparables, 1 doble, 1 cuadrangular y 6 bases por bolas a lo largo de 48 apariciones al plato. En ellas su línea ofensiva es de:

.286 en promedio de bateo

.375 en porcentaje de embasado (OBP por sus siglas en inglés)

.381 de slugging

.756 de OPS

Los tres mejores de la MLB

Asimismo, en ese lapso que ha comprendido 11 partidos para él, su EV refleja 97.1, siendo la 2da más alta en la Liga Nacional, donde Shohei Ohtani apunta 97.9 también desde el 15 de agosto.

En el espectro completo de la MLB, el hermano mayor de Luisangel es 3ro, con el japonés de los Dodgers de Los Ángeles aún como 1ero, mientras el de Yankees de Nueva York, Aaron Judge, es 2do con 97.7.

Foto: Fangraphs