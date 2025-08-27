MLB: Jesús Luzardo de nuevo ambivalente y sale sin definición contra los Mets

Suscríbete a nuestros canales

La presentación de este 26 de agosto, sintetizó en buena medida cómo ha sido esta temporada de MLB para Jesús Luzardo; sorteó algunas dificultades de las que pudo salir, pero por momentos lució cuchillo luego de que ponchó a 2 en la baja del 2do inning, así como en el 4to.

Al comienzo de la 5ta entrada, el ataque de los Phillies de Filadelfia rompió el blanqueo que tenía Sean Manea para los Mets de Nueva York; ahí Weston Wilson se embasó en jugada de selección, luego de 2 outs Trea Turner ligó sencillo, Kyle Schwarber sacó boleto y Bryce Harper con hit trajo las dos primeras rayitas.

En ese momento el zurdo venezolano tuvo opción a la victoria y la fue a buscar, solo que golpeó al primer toletero del tramo, su paisano Luis Torrens, posteriormente Francisco Lindor despachó inatrapable, Juan Soto también dio hit remolcador de 1 y por error en tiro del jardinero central, Harrison Bader, los dos corredores quedaron en posición de anotar.

Luego Starling Marte obtuvo pasaporte, el mismo conllevó a que el mánager de los Phillies sacara a Luzardo del encuentro; al comenzar a caminar hacia el dogout, este reclamó al árbirtro principal, Willie Traynor, quien expulsó al criollo que no pudo retirar out alguno en la entrada. Las quejas del pitcher obedecieron al tiempo que le fue concedido a Juan Soto en uno de sus turnos, cuando Jesús ya había iniciado su mecánica de envíos y tenía alta la pierna.

Ya con Orion Kerkering como nuevo pitcher, Pete Alonso largó doble que colocó 2 carreras más, continuado por sencillo impulsor de Mark Vientos y elevado de sacrificio para Brandon Nimmo que puso la quinta anotación del rally.

De ese modo, Jesús Guillermo salió sin decisión, permitió 5 inatrapables en 4 entradas, 4 anotaciones, todas merecidas, cedió 3 boletos y ponchó a 5. Paralelamente, su promedio de carreras limpias permitidas desmejoró de 4.10 a 4.23, el whip de 1.30 hasta 1.32, mientras que su gran virtud el promedio de 10.6 toleteros guillotinados por cada 9 entradas, se mantuvo inalterado. Su balance es de 12 ganados, 6 tropiezos.