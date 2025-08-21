MLB: Luis Arráez en ventaja ante Gleyber Torres y Miguel Rojas para esta meta de venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

Dentro de la amplia representación vitalicia de Venezuela en la MLB, solo 40 toleteros lograron un mínimo de 1000 hits, apenas 10 sonaron 2000 y solamente uno solo sumó 3000 o más. Es decir, nos referimos a metas bastante ambiciosas sin importar la época. Para la fecha, hay tres bateadores criollos que presentan opciones reales de entrar pronto en el club de las 10 centenas: Luis Arráez, Gleyber Torres y Miguel Rojas.

Con su desempeño de este 21 de agosto, la “Regadera” arribó a 991 porque se fue de 4-2 en el triunfo de sus Padres de San Diego, 8x4 sobre Gigantes de San Francisco.

Por su parte, el hijo de Eusebio con los Tigres de Detroit ha tenido un desempeño ofensivo en líneas generales, mejor respecto al que mostró en sus recientes años como parte de los Yankees de Nueva York. Pará el han sido 978 indiscutibles.

Asimismo, Miguel Rojas ha dado 963, incluyendo el que consiguió este jueves, pero dado su rol actual como jugador suplente en Dodgers de Los Ángeles, hace presumir que los 1000 corresponderán a algún punto del certamen 2026.

Arráez, Torres, Rojas y algunos detalles

Del triunvirato, solo Luis Sángel ha logrado temporadas de 200 hits; en 2023 dio 203 y para 2024 fueron 200 con los que apuntaló el apartado en la Liga Nacional. Ambos años fue champion bate.

Gleyber David como cifra tope tiene los 163 de 2023, y en otras dos ocasiones despachó 150 o más; 2019 con 152 y el año pasado que fueron 151.

Finalmente, Miguel Elías en su ciclo como campocorto titular de los Marlins de Miami, en cuatro ocasiones sobrepasó los 110: en 2018 con 123, 2019 de 137, 2021 cuando dejó 131 y 2022 con 111.