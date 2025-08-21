Wilyer Abreu con su nueva lesión abre espacio para su paisano Jhostynxon García

Suscríbete a nuestros canales

Durante esta semana en la MLB, Wilyer Abreu no participó en ningún encuentro de los Medias Rojas de Boston debido a una contractura en una de sus pantorrillas, afectación por la que este 21 de agosto el equipo del Fenway Park decidió colocarlo en la lista de lesionados de 10 días.

Esta nueva molestia física llegó en un momento inoportuno para el nativo de Venezuela, que en sus 5 partidos previos mostró un empuje en su producción ofensiva; se fue de 17-6 con 2 dobles, 1 cuadrangular, 5 carreras empujadas, 2 anotaciones, 2 bases por bolas y 3 ponches. Parte de esto resultó en línea de:

.353 de average

.421 en porcentaje de embasado (OBP por sus siglas en inglés)

.647 de slugging

1.068 en OPS.

Wilyer Abreu, antecedentes inmediatos

Ya este año el toletero zurdo pasó por el mismo grupo de lesionados, del 9 al 17 de junio motivado a una distensión oblicua izquierda, mientras que el año pasado estuvo desde el 3 al 22 de junio por un esguince en el tobillo derecho.

En 2025 su línea ofensiva general es de:

.253/.325/.486/.811

Eso por 89 hits en 352 turnos legales de 16 biangulares, 22 jonrones, 39 boletos, 3 elevados de sacrificios acompañados por 69 remolcadas, 52 pisadas del plato, 6 cojines estafados en 9 intentos además de 93 chocolates engullidos.

Su lugar en el róster del mánager Álex Cora, será ocupado por su connacional Jhostynxon García, también jardinero y uno de los prospectos más cotizados en el sistema de granjas de los patirrojos.