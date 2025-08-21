LVBP

La LVBP informa sobre los casos antidopaje del torneo 2024/2025 (+Detalles)

Giuseppe Palmisano, presidente del circuito señala que hay casos donde los jugadores apelaron

Por Harold Capote Fernández
Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 08:07 pm
Foto: Cortesía
Por tener acuerdos de trabajo con la MLB, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se rige por diversas normativas de esta, entre ellas se encuentran todo lo relativo al control, pruebas y correspondientes sanciones que vetan el uso de sustancias prohibidas.

Sobre este aspecto, Giuseppe Palmisano, presidente del circuito local de invierno, señaló que en las siguientes fechas se harán públicos los nombres de aquellos jugadores que arrojaron positivos en los testeos llevados a cabo, durante la pasada temporada 2024/2025.

 

En este sentido, precisó que la información ha sido retrasada porque varios de esos peloteros, presentaron sus respectivas apelaciones y revisiones de los casos, algo que es totalmente legal y contemplado del mismo modo en la normativa de la LVBP.

Las declaraciones las ofreció al periodista Jesús Ponte quien hizo eco por medio de su cuenta en la red social X.

 

Motivado a los altos costos económicos que representa, tras la campaña 2019/2020 el programa antidopaje fue derogado, aunque volvió a la liga para el torneo 2023/2024; en ese momento los casos más sonoros que se conocieron por arrojar positivo fueron:

Jhoulys Chacín en Leones del Caracas
Félix Doubront de Bravos de Margarita
Bruce Rondón de los Tigres de Aragua

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Miércoles 20 de Agosto de 2025
LVBP