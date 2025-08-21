MILB

Carlos Carrasco lució en su presentación con la Triple A de los Bravos de Atlanta (+Video)

El “Cookie” trata de construir un camino de regreso a Grandes Ligas
 

Por Meridiano

Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 06:32 pm
Carlos Carrasco lució en su presentación con la Triple A de los Bravos de Atlanta (+Video)
Carrasco cuando estuvo con el equipo grande de los tomahawks | Foto: Referencial
Suscríbete a nuestros canales

Apenas un día después de que se convirtió en agente libre, Carlos Carrasco el pasado domingo firmó contrato de Ligas Menores con los Bravos de Atlanta, organización que a pesar de los serios problemas que tiene  con su rotación de abridores, donde él también participó, decidió asignarlo a la sucursal Triple A, el Gwinnett Stripers.

NOTAS RELACIONADAS

Con estos el “Cookie” abrió el miércoles y mostró un performance que realmente necesitaba, mismo que brindó algo de optimismo respecto a la posibilidad de volver pronto a la MLB.

 

Por espacio de 6 entradas permitió 6 imparables, pero solo le anotaron 1 carrera que fue limpia, además por la guillotina pasó a 4 e incurrió en solo 2 bases por bolas.

Eso aunado al apoyo ofensivo que recibió de 7 rayitas, 3 de ellas sucias, se acreditó el lauro en una pizarra final de 8x4 sobre el Memphis Redbirds, por lo que dejó su balance de este año en las menores, en 5 triunfos, 2 derrotas, 3.09 de efectividad y 1.18 en whip.

Carlos Carrasco el persistente

 

Este año igualmente ha pitcheado para la Triple A de los Yankees de Nueva York, el Scranton/Wilkes-Barre RailRiders, así como los mismos Gwinnett Stripers de los Bravos.

Empero, este 2025 de Grandes Ligas han sido tormentosas para el experimentado venezolano; durante 45.2 innings para Bombarderos y Tomahawks su promedio de carreras limpias permitidas quedó en 7.09, con whip en 1.70.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Red Sox Fórmula 1
Jueves 21 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MILB