Carlos Carrasco lució en su presentación con la Triple A de los Bravos de Atlanta (+Video)

Apenas un día después de que se convirtió en agente libre, Carlos Carrasco el pasado domingo firmó contrato de Ligas Menores con los Bravos de Atlanta, organización que a pesar de los serios problemas que tiene con su rotación de abridores, donde él también participó, decidió asignarlo a la sucursal Triple A, el Gwinnett Stripers.

Con estos el “Cookie” abrió el miércoles y mostró un performance que realmente necesitaba, mismo que brindó algo de optimismo respecto a la posibilidad de volver pronto a la MLB.

Por espacio de 6 entradas permitió 6 imparables, pero solo le anotaron 1 carrera que fue limpia, además por la guillotina pasó a 4 e incurrió en solo 2 bases por bolas.

Eso aunado al apoyo ofensivo que recibió de 7 rayitas, 3 de ellas sucias, se acreditó el lauro en una pizarra final de 8x4 sobre el Memphis Redbirds, por lo que dejó su balance de este año en las menores, en 5 triunfos, 2 derrotas, 3.09 de efectividad y 1.18 en whip.

Carlos Carrasco el persistente

Este año igualmente ha pitcheado para la Triple A de los Yankees de Nueva York, el Scranton/Wilkes-Barre RailRiders, así como los mismos Gwinnett Stripers de los Bravos.

Empero, este 2025 de Grandes Ligas han sido tormentosas para el experimentado venezolano; durante 45.2 innings para Bombarderos y Tomahawks su promedio de carreras limpias permitidas quedó en 7.09, con whip en 1.70.