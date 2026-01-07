Los Cubs dan el golpe: cierran acuerdo con los Marlins por el brazo de Edward Cabrera

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que redefine la rotación del norte de Chicago, los Cachorros (Cubs) se encuentran finalizando los detalles para adquirir al lanzador derecho dominicano Edward Cabrera desde los Marlins de Miami. La noticia marca la adquisición de pitcheo más ambiciosa de Jed Hoyer en lo que va de la temporada baja.

El precio del talento: Owen Caissie a Miami

Para obtener el potente brazo de Cabrera, los Cubs han tenido que desprenderse de una pieza sumamente valiosa. Según informes, el prospecto número uno de Chicago, el jardinero canadiense Owen Caissie, encabeza el paquete de jugadores que viajará a Florida. Caissie, quien ya debutó brevemente en MLB durante 2025, era visto como el futuro del jardín derecho en el Wrigley Field, pero su valor ha sido la moneda de cambio necesaria para asegurar pitcheo abridor bajo control contractual.

El perfil del rey del ponche

Edward Cabrera, quien cumplirá 28 años en abril, viene de la mejor temporada de su carrera en 2025:

Efectividad (ERA): 3.53

3.53 Ponches: 150 (marca personal)

150 (marca personal) Entradas lanzadas: 137.2

137.2 Control: Por primera vez en su carrera, redujo su tasa de boletos por debajo del 10% (8.3%).

A pesar de su evidente talento, el canje conlleva un riesgo inherente. Cabrera ha tenido un historial médico complicado, incluyendo molestias en el hombro y una inflamación en el codo que lo envió a la lista de lesionados en septiembre pasado. Actualmente, el acuerdo se encuentra en la etapa crítica de revisión de expedientes médicos por parte del staff de Chicago.

¿Por qué ahora? El factor Yankees

La agresividad de los Cubs no fue casualidad. En los últimos días, los Yankees de Nueva York habían emergido como los favoritos para quedarse con el dominicano ante las bajas por cirugía de Gerrit Cole y Carlos Rodón. Al ver que los "Bombarderos del Bronx" avanzaban en las negociaciones, la oficina de Chicago aceleró el proceso para arrebatarle a Brian Cashman el abridor que tanto codiciaba.

Impacto en la rotación de los Cubs

Con la llegada de Cabrera, Chicago busca paliar la ausencia temporal de su as Justin Steele, quien se recupera de una cirugía Tommy John. El dominicano se unirá a un cuerpo de abridores que incluye a:

Shota Imanaga Cade Horton Jameson Taillon Matthew Boyd

Al adquirir a un lanzador que no será agente libre sino hasta después de la temporada 2028, Chicago no solo refuerza su 2026, sino que asegura una pieza central para su futuro a mediano plazo, incluso a costa de sacrificar a su mejor promesa ofensiva.