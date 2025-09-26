Pete Crow-Armstrong, el primero de los Cubs en alcanzar este hito (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero de los Cachorros de Chicago, Pete Crow-Armstrong, disparó este viernes su trigésimo (30) jonrón de la temporada 2025, en el enfrentamiento ante los Cardenales de San Luis. Compromiso que se disputó en el Wrigley Field, casa del conjunto de Illinois.

En la cuarta entrada contra los Cardenales, Crow-Armstrong conectó con la curva de Miles Mikolas, que cayó justo en el corazón de la zona. PCA no dejó pasar el lanzamiento y golpeó la pelota con fuerza hacia las gradas del jardín derecho.

El batazo fue el primero del All-Star desde el 15 de septiembre, y apenas el segundo desde el 23 de agosto.

Mano a mano con Sammy Sosa

Tras el bambinazo, PCA se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia en conectar 30 jonrones en una temporada, además de robar 30 bases y conectar 30 dobles. Esto se ha logrado 55 veces en la historia del béisbol desde al menos 1901.

Además, Crow-Armstrong se convirtió en el sexto jugador con un récord de 30-30 este año, uniéndose a Juan Soto, Corbin Carroll, Jazz Chisholm Jr., Francisco Lindor y José Ramírez. El récord anterior era de cuatro actuaciones similares en una sola temporada de las Grandes Ligas (cinco veces).

Pete Crow-Armstrong, de 23 años, también se unió a Sammy Sosa como el segundo Cachorro en conectar 30 jonrones y robar 30 bases. Sosa lo logró en 1993 y 1995.

Crow-Armstrong batea para .245 en su tercera temporada en las Grandes Ligas. Tiene 35 bases robadas y 37 dobles.