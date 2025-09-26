Luis Arráez tiene entre ceja y ceja quedarse con este liderato de las Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Puede que 2025 no haya sido el mejor año en la carrera de Luis Arráez, pero con todo y sus malos ratos, el venezolano ha podido demostrar nuevamente que es uno de los mejores bateadores de contacto de todo el beisbol de las Grandes Ligas, y que a pesar de las críticas, sigue siendo muy valioso para su equipo.

Luego de 159 compromisos disputados por los Padres de San Diego, el infielder venezolano batea para promedios de .288/.324/.388/.712 en lo que va de año. Si bien es casi imposible que repita su corona de bateo, sigue logrando batear por encima del promedio de Las Mayores, lo que es bien valorado por su manager, Mike Shildt.

Además, Luis Arráez está culminando su campaña con bastante fuerza, gracias a una cadena de 13 juegos consecutivos con al menos un imparable conectado, racha con la que se ha acercado peligrosamente a un importante liderato ofensivo de la Liga Nacional, y de la Gran Carpa en general.

Luis Arráez va por el liderato de hits

A falta de tan solo tres desafíos para que finalice la temporada regular, Luis Arráez acumula la excelente cifra de 176 imparables conectados en lo que va de 2025. De esta manera, el infielder criollo ocupa el segundo lugar en este renglón dentro de la Liga Nacional, y el cuarto lugar general en las Grandes Ligas.

Sin embargo, el líder del "Viejo Circuito", Trea Turner, está lesionado en este momento y muy posiblemente no juegue más en lo que resta de campaña regular, por lo que el venezolano necesitaría solamente cuatro inatrapables para superar al campocorto de los Phillies.

Del mismo modo, Luis Arráez está solo cinco hits por debajo de los 181 que tiene el líder de todas las Grandes Ligas, Bo Bichette. La particularidad es que, al igual que Turner, Bichette está lesionado, y no volverá hasta una posible Serie de Campeonato de la Liga Americana, por lo que su número final de hits en la ronda regular no cambiará.

En medio de esta batalla, "La Regadera" también aspira a lograr por lo menos un hit en sus últimos tres duelos, para culminar la primera parte del campeonato con 16 juegos al hilo con un incogible e igualar su racha más larga del año. Sin duda, a pesar de los contratiempos, no se puede decir que haya sido un mal año de Arráez.