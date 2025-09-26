Postemporada MLB: un panorama de récords, decepciones y carreras al límite

Suscríbete a nuestros canales

Liga Americana: los gigantes se imponen, pero la batalla del comodín es implacable

En la Liga Americana, las posiciones de los tres campeones de división y dos de los tres comodines ya están aseguradas, pero el drama continúa por la definición de los sembrados y el último boleto.

Marineros de Seattle, con un récord de 90-69, se han adjudicado el título de la División Oeste por primera vez desde 2001. Su desempeño les ha valido el puesto No. 2, asegurando un valioso pase directo a la Serie Divisional.

En la División Este, la lucha ha sido encarnizada. Los Azulejos de Toronto (91-68) y los Yankees de Nueva York (91-68) están empatados, con los Azulejos ganando la serie particular, lo que les da la ventaja para el primer lugar en caso de que mantengan la igualdad. El que se quede con la división obtendrá el codiciado puesto No. 1 y el descanso en la primera ronda.

La División Central se ha convertido en una historia de resiliencia. Los Guardianes de Cleveland (86-73) y los Tigres de Detroit (86-73) están en una pugna por el título. A pesar de que los Guardianes lideran la serie particular, ambos equipos han asegurado su lugar en la postemporada, y el perdedor de esta batalla se quedará con un puesto de comodín.

En la carrera por los comodines, los Medias Rojas de Boston (87-72) han asegurado su lugar en la postemporada, lo que les asegura el segundo puesto de comodín. La verdadera tensión se centra en la lucha por el último boleto. Los Tigres de Detroit, que están empatados en el primer lugar de su división, tienen un colchón de un juego sobre los Astros de Houston (85-74) por la última plaza.

Liga Nacional: dominio total y una carrera por el último cupo

En la Liga Nacional, el panorama es más claro, con la mayoría de las posiciones de siembra ya definidas.

Los Cerveceros de Milwaukee (96-63) han sido el equipo más dominante de la Liga Nacional. Han sellado el título de la División Central por segundo año consecutivo y tienen asegurado el puesto No. 1 de la liga, lo que les da un valioso pase directo a la Serie Divisional.

Los Phillies de Filadelfia (93-65) han asegurado el título de la División Este y tienen garantizado el puesto No. 2, lo que les da otro pase directo a la primera ronda.

Los Dodgers de Los Ángeles (89-69) han continuado su tradición de dominio en la División Oeste, asegurando el título por 12a vez en los últimos 13 años y se ubican como el puesto No. 3 , lo que les asegura jugar en casa la Serie de Comodines.

En la lucha por los comodines, los Cachorros de Chicago (89-69) y los Padres de San Diego (87-72) han asegurado su lugar en la postemporada. El panorama más emocionante es la lucha por el último cupo. Los Mets de Nueva York (82-77) lideran la carrera, con una ventaja de un juego sobre los Rojos de Cincinnati (81-78) y de dos juegos sobre los Diamondbacks de Arizona (80-79), lo que augura un cierre de temporada de infarto.

Estadísticas clave para entender la postemporada

El nuevo formato de la postemporada de la MLB ha cambiado la dinámica de las ligas, haciendo que la lucha por el comodín sea más relevante que nunca. A partir de 2022, un total de 12 equipos, seis por liga, acceden a los playoffs.

Los dos mejores de cada liga (los dos mejores campeones de división) reciben un pase directo a la Serie Divisional (DS), mientras que los otros cuatro equipos de cada liga (un campeón de división y los tres equipos de comodín) se enfrentan en la Serie de Comodines al mejor de tres juegos, la cual se juega íntegramente en el estadio del equipo mejor rankeado.

El factor local es crucial. Las estadísticas muestran que en una serie corta al mejor de tres, el equipo que juega en casa tiene una ventaja significativa. En la postemporada de 2024, el 60% de los equipos con ventaja de local en la Serie de Comodines avanzaron a la Serie Divisional.

La carga de trabajo es otra estadística importante. En el béisbol moderno, la gestión de los lanzadores es vital. Los equipos que tienen un pase directo, como los Cerveceros o los Marineros, pueden dar un descanso crucial a sus abridores estelares, dándoles una ventaja de hasta un 15% en efectividad en la primera ronda de los playoffs, según análisis de expertos.

Con solo unos días para el final de la temporada regular, cada juego cuenta. La tensión y la emoción están garantizadas, y los aficionados de todo el mundo se preparan para el gran espectáculo del béisbol de octubre.