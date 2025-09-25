Ohtani iguala su mejor campaña jonronera y de los Dodgers, impuesta por Ohtani (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella japonesa de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, disparó este jueves el quincuagésimo cuarto (54) jonrón de la temporada 2025, con el que igualó su mejor registro en cuanto a batazos de larga distancia se refiere.

El nipón disparó 54 jonrones en la temporada anterior y estableció un nuevo registro para un jugador de los Dodgers. Asimismo, el jugador asiático alcanzó las 100 carreras impulsadas por tercera vez en su carrera.

Según Elias Sports Bureau, los 108 jonrones de Shohei Ohtani en sus dos primeras temporadas con los Dodgers son la tercera mayor cantidad para un jugador de Grandes Ligas en sus dos primeras temporadas con una franquicia. Solo Babe Ruth (113 con los Yankees de 1920 a 1921) y Alex Rodríguez (109 con los Rangers de 2001 a 2002) tienen más.

El batazo de Shohei Ohtani

El jugador de dos vías llegó al plato en la alta de la cuarta entrada para consumir su segundo turno del compromiso ante los lanzamientos del diestro de los Dbacks de Arizona, Nabil Crismatt. Para ese momento el compromiso se encontraba cuatro (4) carreras por cero (0) a favor del conjunto visitante.

Con un out en la pizarra, corredor en la antesala y en cuenta de una mala una buena, Crismatt lanzó un cambio de unas 82 millas por hora bajito en la zona de strike, pitcheo que Ohtani no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central-derecho.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Shohei Ohtani tuvo una velocidad de salida de 102.3 millas por hora y recorrió 406 pies de distancia.

Sus números

Shohei Ohtani se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, segunda con el conjunto de California. El jugador de dos vías tiene un promedio vitalicio de .281, con 1047 hits, 279 jonrones y 668 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .280/.391/.619 (Avg/Obp/Slg); en 603 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 169 imparables, 54 cuadrangulares, anotado 144 e impulsado 101. Ha recibido 108 boletos y se ha ponchado en 184 ocasiones.