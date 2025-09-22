Dodgers de Los Ángeles, los décimos en alcanzar esta cifra de asistencia en MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles han ingresado cuatro millones de fanáticos por primera vez en la historia de la franquicia y se convirtieron en el décimo equipo en la historia de MLB en alcanzar dicha cifra.

Los californianos son el primer equipo de la MLB en lograr ese importante hito de asistencia desde que los Mets y los Yankees de Nueva York lo hicieron en 2008. La marca se alcanzó este domingo durante su último partido de la temporada regular en casa contra los Gigantes de San Francisco.

Promedio de asistencia

El conjunto californiano tuvo un promedio de 49.536 fanáticos por juego. En 81 compromisos en casa, los Dodgers han ingresado 870.110 aficionados más que su más cercano perseguidor: los Yankees de Nueva York.

El conjunto de la Gran Manzana, han recibido la visita de 3.142.360 aficionados, lo que equivale a 42.464 fanáticos por encuentro. Sin embargo, estos tienen siete compromisos menos que los Dodgers.

“Es increíble que estos aficionados publiquen y vengan todos los días”, dijo el mánager Dave Roberts. “Por algo creo que tenemos la mejor afición del deporte. Las cifras lo demuestran. Se nota el fin de semana pasado, la emoción de los aficionados y la respuesta de los jugadores. Ha sido fantástico”.

Otros de cuatro millones

Los Yankees atrajeron a cuatro millones de fanáticos entre 2005 y 2008 en cada uno de sus últimos cuatro años en el antiguo Yankee Stadium, mientras que los Toronto Blue Jays lo hicieron en 1991, 1992 y 1993. Los Colorado Rockies también alcanzaron la marca en 1993 mientras jugaban en el cavernoso Mile High Stadium.

Los Dodgers estiman que la capacidad del Dodger Stadium, inaugurado en 1962, es de 56,000 espectadores, la mayor de la MLB. Han liderado las Grandes Ligas en asistencia en 12 de las últimas 13 temporadas desde 2013, y solo se quedaron cortos en 2020 debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19.

Los Dodgers son muy populares en el sur de California, pero también atraen porque son ganadores: se han asegurado un puesto en la postemporada por decimotercer año consecutivo desde 2013, igualando la segunda racha más larga de playoffs en la historia del béisbol, un periodo que incluye dos campeonatos de la Serie Mundial y cuatro banderines de la Liga Nacional.

También es probable que consigan su duodécimo título de la División Oeste de la Liga Nacional en 13 años la próxima semana.