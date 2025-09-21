Miguel Rojas recibió este premio de Dodgers por segundo año consecutivo

Suscríbete a nuestros canales

Anualmente, Dodgers de Los Ángeles escoge a uno de sus jugadores para homenajear su espíritu, carácter y liderazgo, reconociéndolo así con el premio Campanella.

El pasado sábado, el versátil infielder venezolano, Miguel Rojas recibió dicho galardón por segundo año en fila e incluso se inscribió entre un club selecto de la organiación.

Gracias a su loable labor, Miggy Ro se convirtió en apenas el tercer jugador que recibe esta distinción en temporadas consecutivas. Previamente, lo lograron Clayton Kershaw (2013 y 2014) y Justin Turner (2019 y 2020).

¿Quiénes eligen al ganador de este premio?

Esta condecoración lleva el nombre del histórico receptor Roy Campanella (que defendió esta camiseta entre 1948 y 1957), cuyo legado trascendió por su calidad humana como compañero.

Cabe destacar que, este premio nació en 2006 para honrar la prematura carrera de este catcher, que llegó a su fin en 1958 por un accidente automovilístico que lo dejó parapléjico. De hecho, es costumbre que la distinción se entregue por miembros de la familia Campanella.

Por su parte, los encargados de escoger al ganador cada temporada son los mismos miembros del staff técnico, coaches, jugadores, entre otros. Por lo tanto, tiene un profundo valor para la organización como tal.