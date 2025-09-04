Esto dijo Miguel Rojas sobre el momento actual de los Dodgers de Los Ángeles (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Desde el inicio de la temporada, los Dodgers de Los Ángeles han dominado el Este de la Liga Nacional, sin embargo, hace un par de semanas, perdieron, por un par de días, el sitial de honor, el cual recuperaron al barrer a los Padres de San Diego.

Actualmente, se encuentran a tres juegos de diferencia de los religiosos; y a ocho y medio de los Gigantes, estos últimos han perdido solo uno de los últimos 10 compromisos. No obstante, los azules no bajan la guardia, así lo han hecho saber uno de los líderes veteranos más respetados en el clubhouse.

“Sabemos el compromiso”

El infielder venezolano de los Dodgers de Los Ángeles, Miguel Rojas, aseguró que el equipo conoce la situación en la que se encuentra y el compromiso que tienen de emular la hazaña del año pasado, cuando se quedaron con el título de la Serie Mundial.

“Sabemos dónde estamos en la clasificación, sabemos dónde estamos en la temporada, sabemos cuál es nuestro objetivo (…) Nos comprometimos a concentrarnos en 25 partidos más, además de los 20 o los que nos falten para jugar en los playoffs”.

Como equipo, los Dodgers a menudo no han estado a la altura de sus posibilidades esta temporada. Pero el talento en su plantilla es innegable, y Rojas cree que serán un equipo difícil de vencer en los playoffs.

“Sé que el récord no está a nuestro favor, pero seguimos en primer lugar”, dijo. “Aunque no estamos jugando el mejor béisbol posible, seguimos en primer lugar y creo que seremos bastante peligrosos en los playoffs”.

El infielder aseguró que la fanaticada debe entender que “los jugadores son humanos” y que muchas veces se cansan física y mentalmente. “No es fácil concentrarse en todo momento (…) Todos saben lo que tenemos que hacer”, dijo Rojas.

Desde el 28 de julio, los Dodgers tienen un récord de siete victorias y 10 derrotas contra equipos con un récord inferior a .500 y de 11 victorias y cuatro derrotas contra oponentes con récord ganador.