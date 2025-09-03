Fernando Tatís Jr. jonronea y se acerca a esta cifra por quinta vez en su carrera (+video)

Suscríbete a nuestros canales

El jugador estrella de los Padres de San Diego, Fernando Tatís Jr., despachó este miércoles su décimo noveno (19) cuadrangular de la temporada 2025, en el encuentro ante los Orioles de Baltimore. Compromiso que se llevó a cabo en el Petco Park, casa del conjunto californiano, ante 35.019 aficionados.

Este sería el primer jonrón del jardinero en los últimos siete juegos. Tatís Jr. no conectaba un vuelacerca desde el pasado 25 de agosto ante los Marineros de Seattle. Es apenas el tercer jonrón desde la pausa del Juego de Estrellas. Se pone a uno de alcanzar la veintena de cuadrangulares por quinta ocasión en su carrera.

El jardinero se puso a solo tres sencillos de los 700 imparables de por vida. Actualmente, ocupa el puesto 84 entre los dominicanos con más hits en grandes ligas. Asimismo, está a 20 impulsadas de las 400 en su carrera.

El batazo de Fernando Tatís Jr.

Corría la parte baja de la séptima, cuando el jardinero dominicano llegó al plato para tomar su cuarto turno del compromiso ante los lanzamientos del zurdo Keegan Akin. Para ese momento, el compromiso se encontraba siete (7) carreras por cuatro (4) a favor de los visitantes.

Sin outs en la pizarra y en cuenta de dos malas dos buenas, Akin dejó una recta de unas 95 millas por hora colgada sobre el centro del plato, lanzamiento que Tatís Jr no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Fernando Tatís Jr. tuvo una velocidad de salida de 106.6 millas por hora y recorrió 414 pies de distancia.

Sus números

Fernando Tatís Jr. se encuentra en su sexta temporada en Las Mayores, todas con el conjunto californiano. El jardinero tiene un promedio vitalicio de .276, con 697 hits, 146 jonrones y 380 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .262/.368/.431 (Avg/Obp/Slg); en 520 apariciones al bate, la estrella dominicana ha conectado 136 imparables, 19 cuadrangulares, anotado 94 e impulsado 58. Ha recibido 82 boletos y 111 ponches.