MLB: Manny Machado alcanza marca histórica con Padres de San Diego

Suscríbete a nuestros canales

Manny Machado ya es leyenda viva de Padres de San Diego y todo gracias a un desempeño superlativo. El dominicano que es caballo en el equipo alcanzó un hito importante con la organización; un registro que lo va a llevar directamente al Salón de la Fama al finalizar su carrera.

Machado en la victoria 12-3 de Padres contra Mellizos de Minnesota registró: 4 turnos, 2 anotadas, 2 hits, 1 impulsada, 1 boleto, 1 ponche. Con esos números fue fundamental para lograr la victoria; pero lo más importante es que alcanzó los 1.000 hits en su carrera con San Diego.

Manny bateó su hit 1.000 y 1.001 en la victoria contra Minnesota. Un duelo que se presentó bastante fuerte a nivel ofensivo para Padres y el dominicano lo aprovechó para alcanzar el importante hito en su trayectoria con un equipo que lo llevará directamente al Salón de la Fama.

Números de Manny Machado con Padres de San Diego en 2025

Manny Machado ha desarrollado una temporada 2025 bastante consistente en Grandes Ligas. Su producción está siendo fundamental para alcanzar victorias importantes o bajar distancias contra los rivales. El liderazgo del dominicano se nota turno a turno en esta campaña.

El tercera base del equipo ha respondido con regularidad, incluyendo rachas importantes de hits, pero también con varios juegos de multibatazos. Su presencia en el plato está diseñada para impulsar carreras y Padres de San Diego ha logrado explotar la virtud del dominicano.

Números de Manny Machado en 2025

- 136 juegos, 526 turnos, 79 anotadas, 151 hits, 32 dobles, 21 jonrones, 79 impulsadas, 49 boletos, 12 bases robadas, .287 promedio, .348 OBP, .468 SLG, .816 OPS

Manny Machado el verdadero Padre de San Diego

Desde su llegada en 2019, Manny Machado transformó la narrativa de los Padres. No solo rompió récords ofensivos, también lideró una nueva era competitiva. Con más de 1.000 hits y el récord de jonrones en la franquicia, el dominicano se convirtió en símbolo, referente y rostro institucional de San Diego.

Números de Machado en Padres:

- 945 juegos, 3615 turnos, 548 anotadas, 1001 hits, 184 dobles, 6 triples, 188 jonrones, 615 impulsadas, 58 bases robadas, 361 boletos, 740 ponches, .277 promedio, .342 OBP, .487 SLG, .829 OPS