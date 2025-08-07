MLB: Manny Machado es el único jugador con este registro en 2025 (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

Manny Machado se ha consolidado como el único jugador en las Grandes Ligas de la temporada 2025 que combina tres importantes estadísticas ofensivas: más de 20 jonrones, al menos 10 bases robadas y un promedio de bateo superior a .300. Esta rareza en la MLB refleja la versatilidad y el talento integral que posee el tercera base de los Padres de San Diego quien ha brillado tanto con poder al bate como con velocidad en las bases y consistencia para embasarse.

Machado demuestra poder y velocidad

Con 20 jonrones al cierre de julio, Machado se posiciona entre los líderes de poder en el beisbol, un registro que combina con la notable cifra de 10 bases robadas, cifra poco común en jugadores con su perfil de poder. Además, su promedio de bateo se mantiene en .300, cifra que lo sitúa dentro del top 3 en la liga nacional, mostrando un gran equilibrio entre contacto y producción ofensiva.

Estadísticas clave que avalan su rendimiento

En la temporada 2025, Manny Machado ha acumulado 133 hits y 72 carreras impulsadas, además de un porcentaje de embasado de .359. Su slugging de .500, lo que refleja su capacidad para generar extra bases con frecuencia. En los últimos 30 juegos, su promedio se mantiene en .328 con siete jonrones y dos bases robadas, evidenciando un excelente nivel sostenido durante la campaña.

En la temporada anterior, solo tres peloteros lograron culminar con este hito y un promedio por encima de los .300 (Shohei Ohtani, Aaron Judge y Bobby Witt Jr.)