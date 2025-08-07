MLB: José Altuve está a un paso de superar a Antonio Armas en este renglón

Suscríbete a nuestros canales

El segunda base de los Astros de Houston, José Altuve, se ha reencontrado con su mejor estado de forma en esta parte de la temporada. El estelar venezolano sigue demostrando todo su talento en las Grandes Ligas y, gracias a esto, está a un paso de concretar una nueva hazaña y superar a su compatriota, Antonio Armas, en un histórico departamento de la MLB.

Cada una de sus actuaciones por parte del pelotero de 35 años le permite seguir aumentando sus registros de por vida dentro de su trayectoria en la Major League Baseball. Desde su debut en 2011, ha evidenciado por qué es considerado uno de los bateadores más consistentes y peligrosos de este deporte.

José Altuve cerca de superar esta marca de Antonio Armas

Al tener una trayectoria de éxitos desde la caja de bateo, ya ha cosechado diversos puestos más que privilegiados en la historia de Venezuela dentro de la MLB. “Astro Boy” se encuentra a solo cuatro cuadrangulares (248) de su compatriota y leyenda criolla, Antonio Armas (251), quien ocupa actualmente el séptimo puesto en este destacado e importante renglón.

El camino hacia este récord no ha sido fácil. Altuve ha tenido que enfrentarse a los mejores lanzadores del mundo, pero esto le ha servido de motivación para, en consecuencia, convertirse en uno de los dolores de cabeza más impactantes para sus rivales que trabajan desde el montículo.

En resumen, faltando dos meses de la ronda regular y viendo el estelar rendimiento de José Altuve desde el reinicio tras el Juego de las Estrellas, todo parece ser cuestión de tiempo para pasar estos registros de Antonio Armas y continuar agigantando su leyenda como uno de los mejores peloteros venezolanos que han pasado por el mejor béisbol del mundo.