Salomón Rondón y un cambio de aires necesario

Salomón Rondón es uno de los futbolistas con mejor presente entre los venezolanos de Europa. En la temporada 2025-26 con el Real Oviedo estuvo muy activo, pero solo ha marcado 2 goles y esa situación lo llevaría a cambiar de aires; en los planes estaría volver a una liga donde destrozó registros.

Rondón está en la nómina del Grupo Pachuca, ya jugó en el conjunto mexicano y ahora está en el Real Oviedo. La idea para arrancar 2026 es que el venezolano vuelva a México para defender los colores de los Tuzos. Una buena y necesaria noticia para Salo, porque volvería a una liga donde mostró su mejor versión.

En su primera etapa con los Tuzos, el delantero venezolano firmó 36 tantos y se consolidó como referente ofensivo, dejando huella en la afición de Pachuca. Por otra parte, su salida se debería a rendimiento y a liberar una plaza de extracomunitario en el Real Oviedo en España.

Los últimos cartuchos del Rey Salomón

A sus 36 años, Salomón Rondón sabe que volver a México puede ser un paso adelante para reencontrarse con su mejor versión. La Liga MX ofrece menos roce que Europa y más tiempo de juego de calidad, un escenario ideal para prolongar su carrera antes de pensar en un posible y merecido retiro.

El venezolano ya dejó huella en Pachuca con 36 goles en su primera etapa. Ahora podría escribir un último capítulo de impacto y liderazgo en una liga que dominó. Grupo Pachuca busca reforzar su delantera con experiencia, mientras Rondón se prepara para aprovechar sus últimos cartuchos en México.

Números de Salomón Rondón en México

Salomón Rondón vivió su experiencia en México como una reivindicación de lo mostrado en Argentina. Con River Plate no logró mostrar una versión productiva para el club y eso lo llevó a salir luego de 35 encuentros. En Pachuca destrozó la Liga MX mostrando un nivel goleador descomunal.

Números de Rondón en México:

- 70 juegos, 36 goles, 8 asistencias, 8 amarillas, 1 roja, 5.690 minutos