¡Tensión en el fútbol México! Emite orden de aprehensión contra presidente del Grupo Pachuca

Un nueva tensión ha surgido en el fútbol mexicano. El presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, así como el asesor legal del conglomerado, Gerardo Cabrera, quien también cumple funciones de consejero del Oviedo, recibieron el día de ayer una orden de detención contra ambos por parte de un juez mexicano.

La medida de dictada luego de que los dirigentes no asistieron a un acto de conciliación dentro de un conflicto legal presentado por los derechos televisivos de los clubes León y Pachuca, pertenecientes a la Liga MX.

El conflicto surge tras los problemas financieros de la empresa Lauman, concesionaria de FOX Sports México, quienes habían acumulado retrasos en los pagos al Grupo Pachuca y a otros equipos de la liga mexicana, aunado a esto también estaban las organizaciones deportivas de distintas disciplinas. León y Pachuca registran hasta los dieciocho meses de retrasos en impagos.

Tras finalizar el contrato con Lauman, Martínez firmó un nuevo acuerdo de transmisión, esto generó una reclamación sobre el nuevo contrato desencadenando la actual disputa legal que desembocó en la orden judicial.

Grupo Pachuca

Por su parte, el Grupo Pachuca emitió un mensaje de tranquilidad absoluta y mantienen su confianza en que todo se solucionara en las próximas horas, dando por hecho que ni Martínez ni Cabrera vayan a tener problemas con la justicia mexicana y que todo quede aclarado.