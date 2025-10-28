Sale a la luz orden de captura en contra de Jesús Martínez, dueño de Grupo Pachuca

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol mexicano se estremece por la orden de aprehensión en contra de Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca, uno de los consorcios más importante dentro del deporte de México. El empresario de 68 años de edad ahora es buscado después que un juez de control de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en su contra.

Según la información que dio a conocer el Diario Reforma, lo que se sabe hasta el momento es que a Martínez se le busca por el presunto delito de desobediencia de particulares agravado. Este tipo de imputaciones se producen cuando una persona se niega a acatar mandatos emitidos por una autoridad competente, lo que puede derivar en sanciones penales.

Crecimiento de Jesús Martínez y Grupo Pachuca a nivel internacional

Martínez se ha dado a conocer fuera de los fronteras mexicanas gracias a sus inversiones en distintas ligas de fútbol, incluso fuera de continente americano. El mexicano y su grupo empresarial no sólo administra al Club Pachuca, sino también a otros equipos. En 2010 adquirió al Club León, luego expandió a Chile (Everton de Viña del Mar) y Argentina (Club Talleres de Córdoba) y finalmente al Real Oviedo en España en 2022.