¡Leyenda absoluta! Salomón Rondón hace historia en la Liga Española

El "Gladiador" marcó su segundo gol con el Real Oviedo en la presente temporada 2025-2026

Por

Carlos Mora
Sabado, 25 de octubre de 2025 a las 01:44 pm
Salomón Rondón ha grabado su nombre con letras doradas en la historia del fútbol venezolano al convertirse en el primer jugador criollo en alcanzar la impresionante cifra de 100 goles en ligas europeas de Primera División.

El hito fue conseguido con su anotación en el emocionante empate a tres del Real Oviedo ante el Girona FC en la décima jornada de la Liga Española.

El gol, que significó el 0-2 parcial para el conjunto asturiano, no solo fue crucial para sumar un punto, sino que catapultó al "Gladiador" a una marca sin precedentes para un futbolista de la Vinotinto.

Un siglo de goles forjado en tres potencias

El camino de Salomón Rondón hacia el centenar de dianas en la élite europea es un testimonio de su versatilidad y capacidad goleadora en algunas de las ligas más exigentes del continente. Su distribución de goles se reparte de la siguiente manera:

  • 37 goles en la Liga Premier de Rusia

  • 36 goles en la Premier League de Inglaterra

  • 27 goles en la Primera División de España

A sus 36 años, y tras su regreso al fútbol español, el "Gladiador" ha demostrado que su instinto goleador se mantiene intacto, consolidando un legado que lo ubica en una categoría única.

Rondón agranda su leyenda criolla

Con esta hazaña, el actual capitán de la selección venezolana se distancia aún más de otros referentes históricos del gol criollo en el viejo continente, liderando cómodamente el listado de máximos artilleros venezolanos en la máxima categoría de las ligas de Europa.

Los otros futbolistas venezolanos con más goles en este ámbito lo siguen a una distancia considerable:

Jugador Goles en Ligas Europeas de 1ª División
Salomón Rondón 100
Mario Rondón 77
Juan Arango 71
Ronald Vargas 46

El atacante del Real Oviedo, Salomón Rondón, que también es el máximo goleador histórico de la Vinotinto, añade un capítulo épico a su ya legendaria carrera.

