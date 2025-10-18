¿Regresa a México? Salomón Rondón reconoce que extraña a su antiguo club

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Salomón Rondón sigue manteniendo su jerarquía en el plano internacional. Justamente, regresó a España con 36 años de edad para medirse con el Real Oviedo, recién ascendido a la primera categoría, lo que da cuenta de esta aseveración.

Sin embargo, aún le recuerdan en su más reciente paso en el fútbol, registrado en México con el Pachuca, con el que vivió momentos estelares y sumó galardones a sus vitrinas, como la Concachampions del 2024, en la que fue MVP y goleador con nueve dianas.

Todas esas aportaciones dejaron un gran sabor de boca en este país con el venezolano y así se lo hicieron saber en una entrevista con el periodista Raul Orvanos, que al preguntarle por si extrañaba a su antiguo club le recordó que en la ciudad si lo añoran en este momento.

Las palabras de Salomón Rondón

El criollo dio un repaso por esos momentos en los que se vistió con los colores de Pachuca, que luego sirvieron de un nuevo trampolín para su regreso a España con Oviedo.

"Sinceramente, la verdad que sí lo extraño (a Pachuca). Primero porque fue una ciudad que nos acogió, tanto a mí como mí familia, como un hidalguense más. Me sentí muy a gusto en la ciudad, el estadio, club, instalaciones, la universidad", dijo Salomón.

Y agregó: "Agradecido obviamente con Guillermo que fue el que me trajo al club. La verdad que tengo amigos, compañeros, con los que todavía mantengo contactos con ellos y se le guarda un cariño muy importante a Pachuca, porque personalmente me dio muchísimo y deportivamente conseguimos cosas importantes".

Todo lo anterior no hace otra cosa que mantener la puerta abierta a la posibilidad de ver a Salomón Rondón regresando en otro momento de su carrera a este equipo, sobre todo, entendiendo que el mismo Grupo Pachuca es propietario del Real Oviedo, su entidad vigente en LaLiga.