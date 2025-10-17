El Real Oviedo de Salomón Rondón protesta en contra de LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

Los futbolistas de LaLiga han iniciado una histórica y simbólica protesta en la novena jornada del campeonato español para mostrar su rotundo desacuerdo con la decisión de la competición de trasladar el partido Villarreal vs FC Barcelona a la ciudad de Miami, Estados Unidos.

La medida acordada por los capitanes de los equipos, secundada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), consiste en no disputar los primeros 15 segundos de cada partido, permaneciendo estáticos sobre el terreno de juego como señal de rechazo.

Real Oviedo y Espanyol dan el primer paso

La jornada nueve arrancó con el encuentro entre el Real Oviedo de Salomón Rondón y el RCD Espanyol, y fue allí donde se escenificó por primera vez la protesta. Apenas el árbitro dio el pitido inicial, los 22 futbolistas se quedaron completamente inmóviles en sus posiciones, cumpliendo con el pacto de no jugar durante el tiempo establecido.

Esta acción busca reivindicar la falta de transparencia, diálogo y coherencia por parte de LaLiga en una decisión que, según el sindicato de jugadores, afecta directamente sus derechos laborales y las condiciones de la competición.

Los futbolistas exigen ser parte de la mesa de negociación y que se analicen las características excepcionales de un proyecto que traslada un partido oficial fuera de España.

La polémica reacción de LaLiga

Un aspecto que ha encendido aún más la polémica fue la decisión de la competición sobre la retransmisión televisiva del momento. A pesar de que la protesta se llevó a cabo justo después del pitido inicial, la señal de televisión de La Liga optó por no emitir dichas imágenes en vivo.

Durante los 15 segundos de paro, la realización televisiva desvió el foco del campo, mostrando planos aéreos del estadio Carlos Tartiere o tomas cerradas de los entrenadores en la banda, evitando deliberadamente que los televidentes presenciaran el acto de protesta de los jugadores.