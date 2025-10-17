LaLiga: Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota del Real Oviedo de Salomón Rondón

Suscríbete a nuestros canales

LaLiga regresó a la acción este viernes 17 de octubre y abrió el telón con el duelo entre el Real Oviedo junto a su similar del Espanyol, que terminó dándole la victoria al cuadro 'periquito' con marcador de 0-2 en el Estadio Carlos Tartiere.

El duelo entre 'oviedistas' y el conjunto de Barcelona fue el único disputado en este primer día de la jornada y que seguirá este sábado con un partido iniciado por Sevilla-Mallorca a primera hora.

No obstante, a la espera de lo que ocurra el resto de la fecha, este partido dejó algunas modificaciones en la tabla general del certamen, con un panorama más preocupante para el Oviedo del venezolano Salomón Rondón.

Justamente, el revés tiene al equipo del criollo en la zona del descenso con seis puntos en la casilla 18 y un diferencial de goles de -12, misma cantidad de unidades que el Girona que jugará en la jornada ante el FC Barcelona.

Barcelona quiere recuperar el liderato de LaLiga

El equipo azulgrana juega otro torneo, ese que se disputa en la zona alta de la tabla y que sí tiene como aspiración de llevarse el título en esta edición 2025-26.

Los culés saben que el derbi ante Girona puede darles una oportunidad de retomar la cima de la competición, un triunfo les daría 22 puntos, uno más de los que tiene Real Madrid, que tiene su duelo programado el domingo ante Getafe.

Por su parte, hay que destacar que -más allá de la lucha que tienen Barcelona y Real Madrid- el cuadro de los primeros cinco equipos en el pelotón lo cierran en la tercera casilla el Villarreal con 16 puntos, para que luego le sigan Betis y Espanyol con 15, cerrando Atlético de Madrid con 13 unidades.

Finalmente, la mesa ya está servida para que la jornada de LaLiga siga su recorrido este sábado y el recorrido de la clasificación general tenga sus modificaciones entendibles a estas alturas de la temporada, en la que el Real Oviedo de Salomón Rondón debe reaccionar lo más rápido posible.