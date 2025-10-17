Estos son los 10 jugadores que más cobran en la actualidad

Suscríbete a nuestros canales

La revista 'Forbes' ha publicado su prestigioso listado anual de los diez futbolistas con los mayores ingresos en el mundo, revelando una abrumadora brecha económica impulsada por los salarios de la liga de Arabia Saudí y el surgimiento de una nueva generación de súper estrellas europeas.

El ranking de 2025 confirma a Cristiano Ronaldo como el rey financiero del fútbol, manteniendo una distancia sideral con el resto del planeta.

El dominio de CR7

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, encabeza la lista con una cifra estratosférica de 240 millones de euros en ingresos totales, solidificando el impacto económico de su fichaje por el fútbol saudí. Su contrato garantiza una retribución que duplica con creces la del segundo lugar, demostrando el poder financiero de la Pro League saudí.

En el podio, le sigue su eterno rival, Lionel Messi, con 112 millones de euros, siendo el único representante de la MLS, y el francés Karim Benzema con 89 millones de euros, confirmando que la oleada de estrellas a Medio Oriente ha redefinido el panorama salarial del deporte.

LaLiga se posiciona con el 'Nuevo Big-Four'

El fútbol europeo mantiene su relevancia con cuatro de los diez jugadores pertenecientes a la liga española, destacando la influencia económica del Real Madrid y la irrupción del talento joven del FC Barcelona:

Puesto Jugador Club Ingresos (Millones de €) 1 Cristiano Ronaldo Al-Nassr (Arabia Saudí) 240 M. 2 Lionel Messi Inter Miami (MLS) 112 M. 3 Karim Benzema Al-Ittihad (Arabia Saudí) 89 M. 4 Kylian Mbappé Real Madrid (España) 82 M. 6 Vinícius Júnior Real Madrid (España) 52 M. 9 Jude Bellingham Real Madrid (España) 38 M. 10 Lamine Yamal FC Barcelona (España) 37 M.

El Real Madrid es el club europeo con mayor representación en el top 10: Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham. Aunque la gran sorpresa del ranking es la irrupción de Lamine Yamal, quien con tan solo 18 años debuta en este listado con 37 millones de euros.

Presencia de la Premier League

El noruego Erling Haaland (Manchester City) con 69 millones de euros, sigue siendo la punta de lanza de la Premier League, junto al egipcio Mohamed Salah (Liverpool) con 47 millones de euros.

Cabe destacar, que para cerrar el top 10 aparece el delantero del Al-Nassr, Sadio Mané (octavo lugar), con 46 millones.