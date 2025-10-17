¿Está recuperado Kylian Mbappé de su lesión en el tobillo?

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé ha generado un respiro de alivio en el seno del Real Madrid. La estrella francesa, que venía arrastrando molestias en el tobillo derecho, se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo y estará disponible para el próximo partido de Liga ante el Getafe este domingo 19 de octubre.

La preocupación inicial se disparó después de que el jugador tuviera que ser sustituido en el encuentro de su selección y no se ejercitara con el grupo en los primeros días tras volver a Madrid. Sin embargo, los servicios médicos del club han descartado una lesión grave, manejando su situación con la precaución necesaria para evitar riesgos.

Mbappé está listo

Según el reputado periodista Fabrizio Romano, quien afirmó en sus redes sociales que Mbappé está "listo para jugar", el delantero se siente bien y su regreso a la dinámica de equipo confirma que podrá formar parte de la convocatoria de este fin de semana.

Aunque existe la posibilidad de que el cuerpo técnico merengue opte por darle minutos limitados o incluso la suplencia como medida preventiva (especialmente pensando en los cruciales compromisos que se avecinan, como el encuentro de Champions League ante la Juventus y el Clásico contra el Barcelona), su disponibilidad es una excelente noticia para el Real Madrid, dada su importancia y excelente estado de forma en esta temporada.

Dani Ceballos, baja confirmada

Por otro lado, el Real Madrid tendrá que afrontar el partido en el Coliseum Alfonso Pérez sin Dani Ceballos. El mediocampista andaluz es baja confirmada debido a una sobrecarga muscular.

Aunque la dolencia no parece revestir extrema gravedad, la prudencia del cuerpo técnico ha dictaminado su ausencia contra el Getafe para evitar un problema mayor.

A pesar de la baja de Ceballos, el mediocampo blanco se considera bien cubierto. Xabi Alonso cuenta con diversas opciones de calidad, incluyendo a jugadores como Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, entre otros, que pueden asumir la responsabilidad en la medular sin mayores inconvenientes.