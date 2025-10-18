Danny Pryp presenta “Sediento”, un romance épico entre el urbano y la ópera

Suscríbete a nuestros canales

El polifacético artista latino-australiano Danny Pryp regresa con un nuevo sencillo que rompe esquemas: “SEDIENTO”, un tema que fusiona los frescos y actuales sonidos del reggaetón sensual con la majestuosidad de la ópera clásica.

En esta propuesta única, el artista se sumerge en una narrativa de amor intenso, pasión y devoción, donde el beat urbano acompaña una estructura vocal con matices operísticos.

Danny Pryp ha desarrollado una carrera musical diversa, su exploración de sonidos va desde la música clásica y la ópera hasta ritmos bailables y tropicales como el reggaetón, el afrobeat y el dembow.

“SEDIENTO" es tan solo una muestra de su gran diversidad artística, que invita al público a disfrutar de la sensualidad y las suaves vibraciones de la música clásica contemporánea.

“Sediento" es una propuesta audaz y pionera, ya que es probablemente la única canción en el mundo que fusiona el reggaetón urbano con la ópera clásica.Esta combinación ofrece una experiencia sonora innovadora, emocional y envolvente. Con giros vocales, crescendos líricos y un ritmo contagioso, que une dos universos musicales en una sola historia de amor, drama y deseo”, comenta Pryp.

Video musical de “SEDIENTO”

El tema fue compuesto por Danny Pryp, César Pulgarín y Víctor Morales, y en su video, que fue filmado en el emblemático Teatro Municipal de Valencia, Venezuela, inaugurado en 1894, vemos una muestra concentrada en los Antares de Roma, con vestuarios propios de la época que se mezclan con las luces y los bailes actuales para una combinación quizá nunca antes vista.

La producción estuvo a cargo de Danny Pryp, con dirección de Luis Arte y dirección de arte por el reconocido Renny Pan. El video cuenta con la participación también de la actriz venezolana Pat Gales y los bailarines de Royal Dance Valencia, bajo la dirección coreográfica de Richard Castellanos.

La pieza visual retrata un mundo imperial de grandeza, donde el emperador y la emperatriz simbolizan una unión eterna de poder, belleza y pasión. El contraste entre el entorno clásico y el ritmo reggaetonero le otorga un aire cinematográfico, majestuoso y sensual al mismo tiempo.

“Para mí, Sediento es una historia de amor. Es ese sentimiento cuando estás enamorado y sientes sed por la persona que quieres; como si necesitaras beberla, tenerla cerca. Es la satisfacción y felicidad absolutas cuando ella está contigo.Es el romance perfecto, en un mundo épico donde todo está dedicado al amor”, afirma el cantante.

“Sediento” de Danny Pryp un punto de inflexión

Aunque en lanzamientos previos Danny Pryp exploró sonidos como el dembow, el afrobeat y las fusiones tropicales, “Sediento” marca un punto de inflexión: un reggaetón elegante, profundo y romántico.

El tema mezcla lo bello y lo épico de la era imperial con un beat moderno y sensual, narrando la gran pasión entre un emperador y su emperatriz: una vida dedicada al amor en medio de la riqueza, el poder y la belleza.

La canción se encuentra disponible en las plataformas digitales de música más importantes como Spotify, YouTube, Apple Music entre otras, de esta manera es una invitación a escucharla y sumergirse en una historia donde el amor y la pasión se convierten en arte.