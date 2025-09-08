De la ópera a lo urbano: el artista venezolano Danny Pryp lanza su primer álbum

Suscríbete a nuestros canales

El artista venezolano Danny Pryp estrena su primer álbum “VIDA RELOADED”, un trabajo especial que lo ha desafiado desde su incursión en la ópera hasta su evolución en la música urbana.

En una amena entrevista para Meridiano, el cantautor contó su viaje por la música y cómo llegó este trabajo discográfico a su vida. Con 10 canciones que exploran desde el inicio de un idilio hasta su eventual final y el renacimiento personal, Pryp ofrece una producción auténtica con ritmos variados sin perder su esencia.

“VIDA RELOADED”

“VIDA RELOADED”, en palabras del propio artista es un “viaje de situaciones que a todos nos identifican”, siendo un recorrido por emociones reales, desde conocer a alguien por primera vez, para luego transitar por el delirio del enamoramiento.

De igual manera aborda el dolor y la incertidumbre de la ruptura, un sentimiento que muchos han experimentado y por lo cual el público se puede sentir identificado.

Danny Pryp apuesta por lo urbano

Para esta etapa artística, el oriundo de Valencia, estado Carabobo, busca conectar con los oyentes latino en todo el mundo. Danny Pryp viene de cantar ópera en Australia, país en donde reside en la actualidad.

Sin embargo, hacer transformar su voz para cantar temas urbanos le tomó alrededor de dos años, un sueño que pudo cumplir gracias a su dedicación y pasión por el ritmo latino.

A lo largo de su carrera acumula más 25 lanzamientos y presentaciones en países como Ecuador, Colombia, Venezuela, India, Europa, Perú y Australia,una muestra de que su talento se sigue esparciendo por el mundo.

Danny ha dado sus primeros pasos en el género y sueña con colaborar con artistas nacionales como Briella. El venezolano con ascendencia ucraniana anhela regresar a Venezuela para conquistar escenarios y hacer juntes inesperados con otros artistas emergentes.